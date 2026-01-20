مدرب تشيلسي يلمح إلى عودة ديساسي لحساباته الفنية في الفترة المقبلة

ألمح مدرب تشيلسي ليام روسينيور إلى أن أكسل ديساسي يدخل ضمن خططه لبقية الموسم.

أكسيل ديساسي النادي : تشيلسي تشيلسي

ولم يظهر ديساسي مع الفريق الأول منذ أكثر من 12 شهرًا بعدما تم استبعاده من قائمة إنزو ماريسكا في يناير الماضي.

ولم يؤدِ انتقاله إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة في النصف الثاني من موسم 2025-26 إلى اتفاق دائم، ليُترك اللاعب الفرنسي يتدرب بين حين وآخر مع فريق تحت 21 عامًا في النادي.

إلا أن مشاركة ديساسي في تدريبات الفريق الأول يوم الثلاثاء كانت لافتة، وذلك في ظل استعداد تشيلسي لمواجهة نادي بافوس القبرصي في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من التكهنات المستمرة حول رحيل الدولي الفرنسي، يبدو أن روسينيور مهتم بالاستفادة منه ضمن مجموعته خلال الفترة المقبلة.

وفي مؤتمر صحفي، كشف روسينيور أنه أجرى محادثات مطولة مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، وأنه الآن يسعى إلى "إعادته إلى الجاهزية".

وقال روسينيور: "قراري بشأن أكسل، عقدت معه اجتماعًا جيدًا جدًا قبل يومين. أردت أن ألتقي به وأرى أين يقف في مسيرته".

وأضاف "قلت للاعبين إن قول الأشياء شيء، أما تطبيقها فهو شيء آخر. قلت لهم عندما وصلت إن الجميع أمامهم صفحة جديدة. لذا كان من الصواب أن أتحدث مع".

وأكمل "كانت محادثة جيدة للغاية. تعرفت عليه بشكل أفضل بكثير. وكان من الصحيح أن يعود للانضمام إلى المجموعة".

وأشار "وبسبب الوضع الذي كان فيه، فهو متأخر من ناحية اللياقة البدنية ولياقة المباريات، وسنواصل العمل معه بقوة كبيرة لإعادته إلى المستوى المطلوب".

وفي جزء لاحق من المؤتمر الصحفي، كشف روسينيور أن توسين أديرابايو سيغيب "لبضعة أسابيع" بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وعلى الرغم من أن تشيلسي ليس في أزمة خيارات في قلب الدفاع، إلا أن ديساسي يعمل فعليًا كبديل مباشر في الوقت الراهن.

وقد يتغير ذلك إذا تم التعاقد مع جيريمي جاكيه من رين في الأيام المقبلة، لكن تبدو هناك إمكانية لمشاركة ديساسي ضمن قائمة المباريات خلال الأسابيع القادمة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com