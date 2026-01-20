تقرير عراقي: القوة الجوية قدم عرضا رسميا للتعاقد مع راموس

قدم نادي القوة الجوية العراقي عرضا للتعاقد مع سيرجيو راموس نجم المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق.

وكان راموس قد رحل عن مونتيري خلال الفترة الماضية وأشارت التقارير إلى رغبته في العودة لأوروبا أملا في التواجد بقائمة إسبانيا في كأس العالم 2026.

وبحسب قناة الرابعة الرياضية العراقية، فإن نادي القوة الجوية العراقي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع سيرجيو راموس.

وانضم راموس إلى مونتيري مطلع عام 2025 كأبرز صفقات الدوري المكسيكي، ونجح في تسجيل ثمانية أهداف مع الفريق قبل رحيله.

فيما ذك الصحفي الفرنسي محمد توباش عن وجود مفاوضات بين سيرجيو راموس ونادي نيس. (طالع التفاصيل)

وسبق لراموس اللعب في الدوري الفرنسي لمدة موسمين برفقة باريس سان جيرمان.

ويحتل نادي القوة الجوية حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 25 نقطة بفارق 5 نقاط عن أربيل المتصدر.