قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 11:17

كتب : FilGoal

احتفال هدف سيرجيو راموس - مونتيري ضد إنتر

كشف الصحفي الفرنسي محمد توباش عن وجود مفاوضات بين سيرخيو راموس لاعب مونتيري السابق ونادي نيس.

سيرجيو راموس

النادي : مونتيري

نيس

ويرغب نيس في ضم راموس خلال شهر يناير المقبل لتدعيم دفاعه.

وكان راموس قد رحل عن مونتيري خلال الفترة الماضية وأشارت التقارير إلى رغبته في العودة لأوروبا أملا في التواجد بقائمة إسبانيا في كأس العالم 2026.

أخبار متعلقة:
بعد الخروج من الدوري المكسيكي.. راموس: هذه مباراتي الأخيرة مع مونتيري آس: راموس يفكر في الرحيل عن مونتيري من أجل كأس العالم 2026 بهدف في الوقت القاتل.. باريس سان جيرمان يصعق نيس برأسية راموس ساليبا: إيتو أفضل لاعب إفريقي عبر التاريخ.. وهذا سبب تفضيل راموس على مالديني

وأشار توباش إلى أن المحادثات بين راموس ونيس حاليا ولا يزال المدافع الإسباني يدرس العرض حاليا.

ويضم نيس بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم والذي قد يزامل راموس خلال الموسم الحالي في حال إتمام الصفقة.

ويعاني عبد المنعم من قطع في الرباط الصليبي منذ نهاية الموسم الماضي ولم يشارك حتى الآن في تدريبات الفريق الجماعية للعودة للمشاركة في المباريات.

وانضم راموس إلى مونتيري مطلع عام 2025 كأبرز صفقات الدوري المكسيكي، ونجح في تسجيل ثمانية أهداف مع الفريق.

وسبق لراموس اللعب في الدوري الفرنسي لمدة موسمين برفقة باريس سان جيرمان.

ويحتل نيس حاليا المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة.

سيرجيو راموس نيس محمد عبد المنعم
نرشح لكم
بيدري: مستعد للعب الدربي ضد إسبانيول موندو ديبورتيفو: مانشستر سيتي يرفض رحيل أكي معارا إلى برشلونة   مدرب جيرونا: أتمنى ضم لاعب مثل تير شتيجن سيجتمع مع تيديسكو مجددا؟ تقرير: فنربخشة يرسل عرضا لـ ميلان لضم نكونكو ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل انطلاق القمة العالمية للرياضة في دبي بمشاركة 1500 من النجوم والأساطير موندو ديبورتيفو: جيرونا يتحرك بقوة لضم تير شتيجن ذا صن: مرموش في صدارة المرشحين.. توتنام يحدد قائمة من 3 صفقات في يناير
أخر الأخبار
مصدر من بتروجت لـ في الجول: رغبة حامد حمدان تحسم انتقاله إلى بيرامديز 33 دقيقة | ميركاتو
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول عن مكان استضافة مباريات مصر الودية استعداد لـ كأس العالم 44 دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - أوباميانج يغيب أمام كوت ديفوار ساعة | أمم إفريقيا
بيدري: مستعد للعب الدربي ضد إسبانيول ساعة | الكرة الأوروبية
فينيسيوس: نتمنى في العام الجديد الصحة والراحة والبطولات لـ ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو: مانشستر سيتي يرفض رحيل أكي معارا إلى برشلونة   ساعة | الكرة الأوروبية
يد - بعد رحيله من سان جيرمان.. عبد الرحمن فيصل ينضم لـ زغرب الكرواتي ساعة | كرة يد
أمم إفريقيا – ديشامب: مصر من المرشحين للتتويج بالبطولة.. ولم لا التدريب في السعودية 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520216/قد-يزامل-عبد-المنعم-تقرير-فرنسي-نيس-دخل-في-مفاوضات-مع-راموس