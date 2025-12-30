قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس

كشف الصحفي الفرنسي محمد توباش عن وجود مفاوضات بين سيرخيو راموس لاعب مونتيري السابق ونادي نيس.

ويرغب نيس في ضم راموس خلال شهر يناير المقبل لتدعيم دفاعه.

وكان راموس قد رحل عن مونتيري خلال الفترة الماضية وأشارت التقارير إلى رغبته في العودة لأوروبا أملا في التواجد بقائمة إسبانيا في كأس العالم 2026.

وأشار توباش إلى أن المحادثات بين راموس ونيس حاليا ولا يزال المدافع الإسباني يدرس العرض حاليا.

ويضم نيس بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم والذي قد يزامل راموس خلال الموسم الحالي في حال إتمام الصفقة.

ويعاني عبد المنعم من قطع في الرباط الصليبي منذ نهاية الموسم الماضي ولم يشارك حتى الآن في تدريبات الفريق الجماعية للعودة للمشاركة في المباريات.

وانضم راموس إلى مونتيري مطلع عام 2025 كأبرز صفقات الدوري المكسيكي، ونجح في تسجيل ثمانية أهداف مع الفريق.

وسبق لراموس اللعب في الدوري الفرنسي لمدة موسمين برفقة باريس سان جيرمان.

ويحتل نيس حاليا المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة.