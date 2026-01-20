رئيس بارادو يكشف لـ في الجول حقيقة إمكانية رحيل أمين رمضاوي عن الفريق

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 19:22

كتب : عمرو نبيل

محمد الأمين رمضاوي

كشف حسن زاطشي رئيس نادي بارادو حقيقة رحيل أمين رمضاوي عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال رمضاوي لـ FilGoal.com: "أمين رمضاوي سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم لأننا بحاجة لخدماته وفي تقاليدنا لا نترك اللاعبين يرحلون خلال الانتقالات الشتوية".

وكان FilGoal.com قد كشف عن توقف مفاوضات الأهلي لضم اللاعب خلال الأيام الماضية (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: قابيل ضمن خياراتنا.. وأوقفنا مفاوضات رمضاوي خبر في الجول - الأهلي مهتم بضم محمد الأمين رمضاوي بارادو يكشف لـ في الجول موعد إتمام صفقة انتقال بولبينة رئيس بارادو لـ في الجول: الزمالك صفحة وأغلقت.. والآن بولبينة لاعبا في الدحيل

وشارك رمضاوي منذ بداية الموسم الحالي في 15 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين.

رمضاوي كان أحد عناصر منتخب الجزائر للشباب خلال الفترات الماضية ولكن لم يسبق استدعائه للمنتخب الأول حتى الآن.

اللاعب صعد للفريق الأول لبارادو منذ شهر يناير لعام 2024 وحتى الآن شارك في 45 مباراة وتمكن من تسجيل 9 أهداف.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن رغبة الأهلي في تدعيم هجومه بمهاجم أجنبي وآخر مصري.

وتعاقد الأهلي حتى الآن مع مروان عثمان لتدعيم خط الهجوم.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة وبفارق 6 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

أمين رمضاوي بارادو حسن زاطشي
نرشح لكم
الرابع.. الوداد يتعاقد مع البوليفي بانياكا تقرير عراقي: القوة الجوية قدم عرضا رسميا للتعاقد مع راموس رسالة من حكيمي بعد خسارة المغرب كأس الأمم الإفريقية بمشاركة مصر وإسبانيا والأرجنتين.. قطر تعلن عن مهرجان كرة القدم في الدوحة سيزامل مصطفى محمد.. المدافع الليبي علي يوسف يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى نانت بتواجد مصري.. مولودية الجزائر يحصد لقب السوبر أمام اتحاد العاصمة مؤتمر جيسوس: لم أقلل من قيمة الهلال وأتمنى عدم تفسير تصريحاتي بأشياء لم أقلها الشباب السعودي يستنكر الأخطاء التحكيمية عقب الخسارة من النصر
أخر الأخبار
الرابع.. الوداد يتعاقد مع البوليفي بانياكا 4 ساعة | الوطن العربي
جوارديولا: فريق بودو جليمت لم يفاجئني.. ورودري انضم لقائمة طويلة من الغائبين 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هالاند: الخسارة أمام بودو جليمت مخجلة.. وهناك شيئا مفقودا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أربيلوا: الفوز على موناكو يحسب للاعبين.. وأتمنى ألا يكون أسينسيو قد أصيب 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشواميني: كانت ليلة جميلة في البرنابيو.. وشاهدتهم فينيسيوس الحقيقي 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - سقوط قاتل لـ سان جيرمان.. وتوتنام يقترب من التأهل مباشرة لثمن النهائي 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت الصافرات؟ فينيسيوس يبدع ويقود ريال مدريد لفوز كبير على موناكو بسداسية 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521677/رئيس-بارادو-يكشف-لـ-في-الجول-حقيقة-إمكانية-رحيل-أمين-رمضاوي-عن-الفريق