رئيس بارادو يكشف لـ في الجول حقيقة إمكانية رحيل أمين رمضاوي عن الفريق

كشف حسن زاطشي رئيس نادي بارادو حقيقة رحيل أمين رمضاوي عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال رمضاوي لـ FilGoal.com: "أمين رمضاوي سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم لأننا بحاجة لخدماته وفي تقاليدنا لا نترك اللاعبين يرحلون خلال الانتقالات الشتوية".

وكان FilGoal.com قد كشف عن توقف مفاوضات الأهلي لضم اللاعب خلال الأيام الماضية (طالع التفاصيل)

وشارك رمضاوي منذ بداية الموسم الحالي في 15 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين.

رمضاوي كان أحد عناصر منتخب الجزائر للشباب خلال الفترات الماضية ولكن لم يسبق استدعائه للمنتخب الأول حتى الآن.

اللاعب صعد للفريق الأول لبارادو منذ شهر يناير لعام 2024 وحتى الآن شارك في 45 مباراة وتمكن من تسجيل 9 أهداف.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن رغبة الأهلي في تدعيم هجومه بمهاجم أجنبي وآخر مصري.

وتعاقد الأهلي حتى الآن مع مروان عثمان لتدعيم خط الهجوم.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة وبفارق 6 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.