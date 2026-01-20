في الجول يكشف التفاصيل المالية لانتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز

علم FilGoal.com التفاصيل المالية لصفقة انتقال ناصر ماهر لاعب الزمالك إلى بيراميدز.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن بيراميدز أتم اتفاقه مع الزمالك لضم ناصر ماهر 4 سنوات ونصف. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك سيحصل على 48 مليون جنيه إضافة إلى إسقاط 19 مليون جنيه مديونية مستحقة على الزمالك لصالح بيراميدز.

مراجعة الأوراق أثبتت أن القيمة الصحيحة للمديونية 19 مليونا وليس 15 مليونا كما تردد سابقا، وهو ما كان سببا في تعطل الصفقة قبل إتمام الاتفاق بشكل نهائي.

ناصر ماهر تنازل عن 80% من مستحقاته لدى نادي الزمالك.

ناصر ماهر من المحتمل أن يتواجد مع بيراميدز خلال مواجهة نهضة بركان المغربي يوم السبت المقبل بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب بيراميدز أمام نهضة بركان يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة لدورالمجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب ناصر ماهر مع الزمالك منذ يناير 2024 بعد الانضمام للفريق قادما من مودرن سبورت.

وشارك ناصر حتى الآن في 60 مباراة بقميص الزمالك وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 آخرين، وتوج مع الفريق بلقب كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

ويخوض بيراميدز معسكرا وديا في الإمارات خلال الفترة الحالية.

وأعلن بيراميدز حتى الآن التعاقد مع حامد حمدان قادما من بتروجت.

كما علم FilGoal.com أن الفريق أتم تعاقده مع باسكال فيري لاعب زيسكو الزامبي.