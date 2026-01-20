في الجول يكشف مصير مستحقات ناصر ماهر مع الزمالك.. وظهور أول محتمل مع بيراميدز

اقترب ناصر ماهر لاعب الزمالك من الانتقال بشكل رسمي لنادي بيراميدز.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن بيراميدز اتم اتفاقه مع الزمالك لضم ناصر ماهر 4 سنوات ونصف. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن ناصر ماهر تنازل عن جزء من مستحقاته لدى الزمالك وودع زملائه تمهيدا لإتمكام انتقاله إلى بيراميدز.

ناصر ماهر من المحتمل أن يتواجد مع بيراميدز خلال مواجهة نهضة بركان المغربي يوم السبت المقبل بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب بيراميدز أمام نهضة بركان يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة لدورالمجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب ناصر ماهر مع الزمالك منذ يناير 2024 بعد الانضمام للفريق قادما من مودرن سبورت.

وشارك ناصر حتى الآن في 60 مباراة بقميص الزمالك وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 آخرين، وتوج مع الفريق بلقب كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

ويخوض بيراميدز معسكرا وديا في الإمارات خلال الفترة الحالية.

وأعلن بيراميدز حتى الآن التعاقد مع حامد حمدان قادما من بتروجت.

كما علم FilGoal.com أن الفريق أتم تعاقده مع باسكال فيري لاعب زيسكو الزامبي.

