في الجول يكشف تطورات انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 15:02

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الزمالك - البنك الأهلي

يكشف FilGoal.com آخر تطورات انتقال ناصر ماهر لاعب الزمالك إلى بيراميدز.

واقترب ناصر ماهر من الانتقال إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن هناك اتفاق مبدئي تم بين الزمالك وبيراميدز ولكن مازالت الأوراق لم توقع من الجانبين وسيتم توقيعها في الساعات المقبلة.

إدارة الكرة في الزمالك تنتظر توقيع بيراميدز على تسوية لمديونية سابقة على النادي قيمتها 15 مليون جنيه بجانب تحمل ضريبة القيمة المضافة كاملة.

وبذلك تصل قيمة الصفقة لما يزيد عن 60 مليون جنيه بعد تسوية المديونية وتحمل الضريبة.

ويلعب ناصر ماهر مع الزمالك منذ يناير 2024 بعد الانضمام للفريق قادما من مودرن سبورت.

وشارك ناصر حتى الآن في 60 مباراة بقميص الزمالك وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 آخرين، وتوج مع الفريق بلقب كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

ويخوض بيراميدز معسكرا وديا في الإمارات خلال الفترة الحالية.

وأعلن بيراميدز حتى الآن التعاقد مع حامد حمدان قادما من بتروجت.

كما علم FilGoal.com أن الفريق أتم تعاقده مع باسكال فيري لاعب زيسكو الزامبي.

