الكونفدرالية – تحديد عدد المشجعين في مباراة الزمالك أمام المصري

أسفر الاجتماع الأمني قبل مباراة الزمالك ضد المصري تحديد عدد المشجعين من الفريقين.

وسيلعب الزمالك أمام المصري في الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يحضر 20 ألف مشجع لفريق صاحب الأرض و10 آلاف مشجع للضيف.

وسيستضيف ملعب برج العرب المباراتين المتتاليتين في الجولة الثالثة والرابعة بين الزمالك والمصري.

وفي هذه المباراة سيكون الزمالك صاحب الأرض والعكس في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف نظيف، قبل التعادل خارج أرضه أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف المصري المتصدر برصيد 6 نقاط.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ستقام المباراة يوم الأحد 25 يناير الجاري.

وستبدأ في الساعة التاسعة مساءً.

وستقام المباراة في استاد برج العرب.

ويدير المباراة طاقم التحكيم من جورج جاتوجاتو حكم ساحة، ويعاونه كل من إيمري نيونجابو و رينوفات بيزوموريمي مساعدين ورودريج بيرجيريمانا حكم رابع.

واختار "كاف" المغربي حمزة الحجوي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام الموريتاني عبد الرحمن كيلي.