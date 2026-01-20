وهبي الخزري ضمن الجهاز الفني الجديد لمنتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أسماء أعضاء الجهاز الفني الجديد لمنتخب تونس بقيادة صبري لموشي، والتي تضمنت اسم النجم المعتزل حديثا وهبي الخزري.

قبل أيام، تم الإعلان عن تولي لموشي تدريب منتخب تونس حتى يوليو 2028.

وكان من المقرر ​أن يظهر لموشي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، لكنه تأجل إلى وقت لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويتولى ميكايل هيفيلي منصب المدرب المساعد، وأوليفييه بيدوماس منصب مدرب حراس ⁠المرمى وسيدريك بلوم منصب المعد البدني.

فيما يتولى وهبي الخزري مسؤولية قسم التحليل.

الخزري يعود لمنتخب تونس

في منتصف ديسمبر الماضي، أعلن وهبي الخزري نجم منتخب تونس اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

وقرر الخزري اعتزال كرة القدم بعد مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية ومع المنتخب التونسي.

وتلقى وهبي الخزري عدة عروض في الفترة الماضية لاستكمال مسيرته في كرة القدم، لكنه لم يرى فيها ما يدفعه للعودة للملاعب من جديد.

الخزري البالغ من العمر 34 عاما يعد أحد نجوم منتخب تونس على مر التاريخ.

ولعب مع نسور قرطاج 74 مباراة سجل فيها 25 هدفا.

كما لعب مع عدة أندية أوروبية أبرزها سندرلاند الإنجليزي، ورين وسانت إيتيان ومونبيلييه في فرنسا.

حقبة لموشي

وسيتولى لموشي المهمة خلفا لـ سامي الطرابلسي الذي أقيل من منصبه عقب التوديع المبكر في أمم إفريقيا 2025.

لموشي صاحب الأصول التونسية مثل منتخب فرنسا من قبل في 12 مباراة دولية، ودرب منتخب كوت ديفوار وأندية الجيش والدحيل القطري ورين الفرنسي ونوتنجهام فورست وكارديف سيتي في إنجلترا.

وخلال مسيرته التدريبة حقق لقب كأس الأمير في قطر عام 2016 مع الجيش القطري.

وكلاعب ارتدى لموشي قمصان أوكسير وموناكو وبارما وإنتر وجنوى ومارسيليا واعتزل بقميص الخريطيات في 2009.

التجربة الأخيرة لـ لموشي كانت مع فريق الدرعية في دوري القسم الثاني السعودي لكنه أقيل في مطلع ديسمبر الماضي.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة السادسة في كأس العالم.

وتضم المجموعة هولندا – اليابان – مسار أوروبا 2 (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا) بجانب تونس.