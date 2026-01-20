محمد صلاح يعود إلى ليفربول ويباشر عمله

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 14:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد برايتون

عاد محمد صلاح قائد منتخب مصر يوم الثلاثاء إلى صفوف ناديه ليفربول.

وانتهت مهمة صلاح مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بعد الحصول على المركز الرابع.

وانضم الدولي المصري لتدريبات ناديه يوم الثلاثاء، قبل يوم من مواجهة أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

Image

إذ يحل ليفربول ضيفا على مارسيليا ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وجاءت غيابات صلاح عن ليفربول خلال أمم إفريقيا كالآتي:

*وقت دور المجموعات*

توتنام (الدوري الإنجليزي) 20 ديسمبر

ولفرهامبتون (الدوري الإنجليزي) 27 ديسمبر

*ثمن وربع النهائي*

ليدز يونايتد (الدوري الإنجليزي) 1 يناير

فولام (الدوري الإنجليزي) 4 يناير

أرسنال (الدوري الإنجليزي) 8 يناير

*الوصول للمربع الذهبي*

بارنسلي (كأس الاتحاد الإنجليزي) 13 يناير

بيرنلي (الدوري الإنجليزي) 17 يناير

وربما يغيب صلاح عن لقاء مارسيليا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

