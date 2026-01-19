انتهت سوبر الطائرة – الأهلي 3 (25)-(21) 1 الزمالك.. البطولة حمراء

الإثنين، 19 يناير 2026 - 19:57

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة للرجال.

وتقام المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

ـــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الرابع بفوز الأهلي 25-21.

انطلاق الشوط الرابع

نهاية الشوط الثالث لصالح الزمالك بنتيجة 31-29

التعادل 24-24

التعادل 23-23

انطلاق الشوط الثالث

نهاية الشوط الثالث لصالح الأهلي 25-15

تقدم الأهلي 19-13

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول للأهلي 25-16

تقدم الأهلي 16-10

تقدم الأهلي 7-2

انطلاق المباراة

الأهلي الزمالك كرة طائرة نهائي كأس السوبر للطائرة
