الثانية.. مانشستر سيتي يعلن ضم مارك جيهي

أعلن مانشستر سيتي التعاقد رسميا مع مارك جيهي قائد ومدافع كريستال بالاس، ليكون ثاني صفقات الفريق السماوي الشتوية.

وذكرت تقارير أن الصفقة ستكلف سيتي حوالي 20 مليون جنيه استرليني، نظرا لنهاية عقد جيهي مع ناديه السابق بنهاية الموسم.

ويرغب مانشستر سيتي في تعويض غيابات يوشكو جفارديول وروبن دياز قلبي دفاع الفريق للإصابة.

وتعد الصفقة هي الثانية لمانشستر سيتي في الشتاء الجاري بعد ضم أنطوان سيمينيو من بورنموث.

وشارك جيهي في 187 مباراة بقميص بالاس منذ انضمامه من تشيلسي في 2021.

وساهم في تتويج بالاس بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ثم درع المجتمع على حساب مانشستر سيتي وليفربول على الترتيب.

وشارك جيهي في 26 مباراة بقميص منتخب إنجلترا وساهم في وصول الأسود الثلاثة لنهائي أمم إفريقيا 2024.

