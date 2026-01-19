حسام الزناتي: يتم اختزال لجنة المسابقات في الجدول.. والحسابات للأهلي والزمالك طبيعية

كشف حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات السابق أن اختزال دور اللجنة في جدول دوري منتظم غير صحيح.

الزناتي سبق له تولي منصب المدير الرياضي بنادي الجونة، كما تولى رئاسة لجنة المسابقات بالدوري المصري الممتاز.

ويعمل الزناتي حاليا كمساعد للمدير رياضي لنادي نوردشيلاند الدنماركي.

وقال حسام الزناتي عبر بودكاست رقم واحد: "القصة للأسف في مصر يتم اختزال لجنة المسابقات في جدول الدوري فقط بسبب العوار والتخبط الذي كان موجودا في المسابقة من قبل".

وتابع "جدول الدوري ليس أساس أزمات الدوري، شاهدنا العديد من الجرائم مثل ذهاب فريقين إلى الملعب بنفس لون القميص، ومباريات أخرى تنطلق بعد موعدها بأكثر من ربع ساعة، وأسمي ذلك جرائم لأنه لا يليق بمصر أبدا".

وشدد "مكانة مصر كبيرة جدا والجميع ينظر لنا على هذا الأساس، لكن للأسف يتم إدارة الأمر بشكل سيء، لا أريد مقارنتنا مع أوروبا لكن لدينا الإمكانات لتحقيق ذلك".

وأوضح الزناتي "حتى الآن نحن لا نعلم من بطل الدوري، بالتأكيد تم إعلان الأهلي متوجا باللقب لكن هناك قضية لم تنته، وسابقا كانت مواجهة بيراميدز وسموحة والكثير من الأزمات الأخرى تحتاج لبرامج كاملة لمناقشتها".

وأضاف "رغم كل ذلك فيكون حلم الناس جدول منتظم فقط، لكن إدارة المسابقات أكبر من ذلك بكثير".

أما عن أزمة المؤجلات فقال: "وقت تواجدي لم تواجهني أزمة في تأجيل المباريات وحدث ذلك مرتين فقط، منهم مواجهة الأهلي ضد الزمالك تم تأجيلها بقرار سيادي".

وتابع "أتعجب من هجوم البعض علينا بسبب إقامة قرعة الدوري بدون توجه، بل على العكس يجب أن أتيح المنافسة أمام الجميع".

وعن حسابات للأهلي والزمالك فأجاب "طبيعي أن يكون هناك حسابات للأهلي والزمالك لأنها تتعلق باستقرار الدولة، الكرة في مصر مثل الديانة وكل قرار يتم اتخاذه يتعلق بالناديين له تبعات".

وكشف الزناتي "قيل أنني أشجع الزمالك والكثير من الأشياء، وضعي مختلف عن أي مسؤول سابق لأنني لم ألعب للأهلي أو الزمالك ولا يوجد صاحب فضل عليّ منهما، وأعتقد أن الانتماءات تموت للمسؤول عند توليه المسؤولية أو على أقل تقدير بالنسبة لي".

واختتم الزناتي تصريحاته "عندما عملت في الجونة تسببنا في ضياع الدوري على الزمالك مرة وعلى الأهلي مرة أخرى، والمرتان من أسعد أيام حياتي".