توتنام يعلن خضوع بن ديفيز لجراحة لعلاج كسر في الكاحل

أعلن نادي توتنام هوتسبير، خضوع مدافعه الويلزي بن ديفيز لعملية جراحية لعلاج كسر في كاحله الأيسر.

وتعرض مدافع سبيرز للإصابة خلال مباراة فريقه أمام وست هام مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي.

وكشف توتنام عبر موقعه الرسمي "بن ديفيز سيخضع للجراحة، ثم يبدأ برنامج إعادة التأهيل مع طاقمنا الطبي."

ديفيز تعرض للإصابة أمام وست هام بعد مرور 15 دقيقة فقط من بداية المباراة.

وخرج مدافع توتنام محمولا على نقالة بعد وضع قدمه بين دعامات.

وسقط توتنام على ملعبه أمام وست هام بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

توتنام تراجع للمركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.

المدافع الويلزي صاحب الـ32 عاما انضم إلى توتنام قادما من سوانسي قبل 11 عاما.

وشارك بن ديفيز هذا الموسم في 5 مباريات بكافة البطولات سجل خلالهم هدفا واحدًا.