مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف القائمة الإفريقية

يدرس الزمالك الخيارات المتاحة في الوقت الحالي لتدعيم القائمة الإفريقية قبل استئناف مواجهات الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه المصري في المباراة التي ستجمعهما خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك مع إدارة الكرة إمكانية تسجيل عدد من اللاعبين الشباب في القائمة الإفريقية قبل مواجهة المصري المقبلة".

وتابع "ويفاضل الزمالك بين أكثر من اسم أبرزهم (أحمد مجدي - السيد أسامة - محمد إبراهيم - محمد حمد - يوسف وائل - أحمد الخضري - علي عبد المجيد - أنس وائل) للقيد منهم في القائمة الإفريقية".

واختتم المصدر تصريحاته "الزمالك يدرس الاعتماد على الشباب في القائمة خاصة مع إيقاف القيد بالوقت الحالي".

ويستضيف الزمالك فريق المصري مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وتُعد تلك أول مباراة للفريقين بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

ويحتل المصري صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بست نقاط.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.