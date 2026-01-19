مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقف القائمة الإفريقية

الإثنين، 19 يناير 2026 - 15:57

كتب : إبراهيم رمضان

ناصر منسي - الزمالك ضد بلدية المحلة

يدرس الزمالك الخيارات المتاحة في الوقت الحالي لتدعيم القائمة الإفريقية قبل استئناف مواجهات الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه المصري في المباراة التي ستجمعهما خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك مع إدارة الكرة إمكانية تسجيل عدد من اللاعبين الشباب في القائمة الإفريقية قبل مواجهة المصري المقبلة".

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الزمالك ضد المصري بالكونفدرالية مران الزمالك – تدريبات تأهيلية لرباعي الفريق.. وجلسة علاجية لـ عمر جابر كرة طائرة - الحسم في القمة.. الأهلي والزمالك ينتصران بالجولة الثانية من السوبر المصري السيد أسامة: لم أتردد في تجديد تعاقدي مع الزمالك

وتابع "ويفاضل الزمالك بين أكثر من اسم أبرزهم (أحمد مجدي - السيد أسامة - محمد إبراهيم - محمد حمد - يوسف وائل - أحمد الخضري - علي عبد المجيد - أنس وائل) للقيد منهم في القائمة الإفريقية".

واختتم المصدر تصريحاته "الزمالك يدرس الاعتماد على الشباب في القائمة خاصة مع إيقاف القيد بالوقت الحالي".

ويستضيف الزمالك فريق المصري مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وتُعد تلك أول مباراة للفريقين بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

ويحتل المصري صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بست نقاط.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

الزمالك شباب الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
تقرير: مدرب السنغال يواجه خطر الإيقاف لفترة طويلة.. وموقفه من المونديال مهدد بي إن سبورتس: الاتحاد المغربي يتقدم باحتجاج إلى "كاف" بسبب انسحاب لاعبي السنغال الثالثة في 4 نسخ.. كابوس إهدار ركلات الجزاء الحاسمة يستمر مع المغرب في أمم إفريقيا حارس السنغال يكشف تفاصيل اشتباكه مع صبية المغرب لحماية "منشفة ميندي" "لاستقبال الأسود".. الرئيس السنغالي يعلن يوم الإثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر ثياو: أعتذر لكرة القدم ولم يعجبني ما فعلته بعد احتساب ركلة جزاء لـ المغرب ميندي: بالتأكيد لم يتعمد دياز إهدار ركلة الجزاء فهم ينتظرون اللقب منذ 50 عاما "امسحوا دموعكم بمنشفتي".. حارس مرمى نيجيريا يسخر من خسارة المغرب أمم إفريقيا
أخر الأخبار
بي بي سي: توتنام يدرس إقالة توماس فرانك 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: توروب سبب التراجع عن ضم مونزيالو 5 دقيقة | الدوري المصري
حسام الزناتي: يتم اختزال لجنة المسابقات في الجدول.. والحسابات للأهلي والزمالك طبيعية 13 دقيقة | الدوري المصري
توتنام يعلن خضوع بن ديفيز لجراحة لعلاج كسر في الكاحل 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - المغرب يتقدم باحتجاج رسمي لـ كاف وفيفا بشأن أحداث النهائي 30 دقيقة | أمم إفريقيا
نابولي يعلن إصابة بوليتانو ورحماني قبل المواجهات الحاسمة 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشرق الأوسط: الشباب على بعد خطوات من ضم البليهي 50 دقيقة | ميركاتو
أس: إصابة فيران توريس تبعده عن لقاء سلافيا براج 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521583/مصدر-من-الزمالك-يكشف-لـ-في-الجول-موقف-القائمة-الإفريقية