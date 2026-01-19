جوارديولا يتحدث عن إمكانية مشاركة مرموش في مباراة سيتي المقبلة
الإثنين، 19 يناير 2026 - 12:06
كتب : FilGoal
نرشح لكم
جوارديولا يشكر مانشستر ستي على التعاقد مع جيهي الثانية.. مانشستر سيتي يعلن ضم مارك جيهي توتنام يعلن خضوع بن ديفيز لجراحة لعلاج كسر في الكاحل سكاي: روما يقترب من إنهاء إعارة تسيميكاس وإعادته إلى ليفربول أستون فيلا يخسر من إيفرتون ويفرط في فرصة تقليص الفارق مع أرسنال رومانو: تشيلسي يتفق مع جاكيه على بنود عقده.. وهذه مطالب ناديه المالية فان دايك: عندما يعود صلاح سيكون عليه أن يساعدنا أستون فيلا يرغب في تدعيم صفوفه من منتخب نيجيريا