أستون فيلا يخسر من إيفرتون ويفرط في فرصة تقليص الفارق مع أرسنال
الأحد، 18 يناير 2026 - 21:45
كتب : FilGoal
حقق إيفرتون الفوز على أستون فيلا بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب فيلا بارك بالجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
الخسارة كانت هي الأولى لأستون فيلا على ملعبه منذ شهر أغسطس الماضي وبعد 11 مباراة متتالية بدون هزيمة.
ثييرنو باري سجل هدف فوز إيفرتون بالمباراة في الدقيقة 59.
الفوز رفع رصيد إيفرتون للقطة 32 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 43 في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.
وبتلك الهزيمة تكون جميع فرق المراكز الأربعة الأولى قد تعثر خلال الجولة.
أستون فيلا سيلعب المباراة المقبلة في الدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل خارج ملعبه، بينما يلتقي إيفرتون مع ليدز يونايتد.
