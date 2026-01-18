خبر في الجول - عمر معوض يتمسك بالاستمرار مع الأهلي

يتمسك عمر سيد معوض بالاستمرار مع الأهلي حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب يرفض الخروج معارا في ظل وجود عدة عروض محلية.

ويرغب اللاعب الشاب في الاستمرار مع الأهلي خاصة بعد حصوله على ثقة من يس توروب المدير الفني.

ويسعى عمر للتدرب تحت قيادة توروب من أجل الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول بشكل أكبر.

صاحب الـ 19 عاما خاض 7 مباريات مع الأهلي تحت قيادة توروب هذا الموسم.

وخلال 223 دقيقة سجل الجناح الأيمن هدفا ضد غزل المحلة في كأس عاصمة مصر.

نجل سيد معوض لاعب الأهلي والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، جناح أمين مواليد 2006 سبق تصعيده أكثر من مرة وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين وهو ما عطل انتقاله لريال بيتيس الإسباني وكذلك الظهور مع الفريق الأول للأهلي.

