فان دايك: عندما يعود صلاح سيكون عليه أن يساعدنا

يأمل فيرجيل فان دايك قائد ليفربول أن يعود محمد صلاح لمساعدة الفريق في ظل النتائج المتذبذبة التي يمر بها.

ومن المتوقع أن يعود صلاح إلى صفوف ليفربول في الساعات المقبلة، بعد نهاية مهتمه مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وقال فان دايك في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "الجميع في ليفربول يتطلع إلى عودة محمد صلاح. دعونا نرى متى سيعود، ونأمل أن يتمكن من مساعدتنا".

وأضاف الدولي الهولندي "من الواضح أن جودة صلاح قادرة على حسم المباريات وتحقيق نتائج جيدة".

وأكمل "ًصلاح عنصر مهم جدا في فريقنا داخل الملعب وخارجه، ونحن سعداء بعودته".

وأتم قائد ليفربول "للأسف لم يتمكن من الوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، لكن عندما يعود سيكون عليه أن يساعدنا".

إلى ذلك، عبر أرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن سعادته باقتراب موعد عودة محمد صلاح نجم الريدز.

وغاب محمد صلاح عن ليفربول نظرا لمشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيرنلي "أولا وقبل كل شيء سيخوض صلاح مباراة كبيرة أخرى مع مصر يوم السبت وبعد ذلك سيعود إلينا".

وأكمل "سأكون سعيدا بعودة محمد صلاح، لقد كان مهما جدا للنادي ولي شخصيا".

وأضاف "سأكون سعيدا بعودته حتى لو كان لدي 15 مهاجما لكنت سأكون سعيدا لو عاد، لكن هذا ليس وضعنا الحالي".

ويغيب عن ليفربول ألكسندر إيزاك بعد إصابته بكسر في ساقه اليسرى.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.

وسيواجه ليفربول منتصف الأسبوع فريق مارسيليا يوم الأربعاء.

وخاض ليفربول وقت غياب صلاح 7 مباريات، فاز في 3، أمام توتنام 2-1، وولفرهامبتون بالنتيجة ذاتها، وبارنسلي في كأس إنجلترا 4-1.

فيما تعادل الريدز أمام ليدز وأرسنال سلبيا دون أهداف، وأمام فولام 2-2 بالدوري وضد بيرنلي 1-1.

