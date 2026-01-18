أستون فيلا يرغب في تدعيم صفوفه من منتخب نيجيريا

الأحد، 18 يناير 2026 - 14:53

كتب : FilGoal

رافاييل أونيديكا لاعب وسط منتخب نيجيريا

وضع نادي أستون فيلا الإنجليزي، اللاعب رافاييل أونيديكا لاعب وسط منتخب نيجيريا ضمن قائمة المطلوبين في الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف موقع "سبورتس مول" الإنجليزي أن أستون فيلا يرغب في ضم اللاعب الذي يلعب لنادي كلوب بروج البلجيكي.

وذلك بسبب إصابة بوبكر كامارا لاعب أستون فيلا في الركبة وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

أخبار متعلقة:
مدافع إنتر على رادار نيوكاسل فرانكفورت يعلن إقالة مدربه ديلي ميل: يوفنتوس يكثف مفاوضاته لضم ماتيتا

ويجيد رافاييل أونيديكا اللعب في مركزي الوسط المدافع وقلب الدفاع.

يأتي ذلك في ظل رغبة نادي جالاتاسراي التركي في التعاقد أيضا من اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن نادي كلوب بروج حدد سعر لاعبه النيجيري وهو 30 مليون يورو لمن يرغب في ضمه.

وظهر أونيديكا بشكل جيد مع منتخب نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية والتي احتل بها منتخب بلاده المركز الثالث بعد التغلب على مصر بركلات الترجيح.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

نيجيريا رافاييل أونيديكا لاعب وسط منتخب نيجيريا رافاييل أونيديكا كلوب بروج
نرشح لكم
رومانو: تشيلسي يتفق مع جاكيه على بنود عقده.. وهذه مطالب ناديه المالية فان دايك: عندما يعود صلاح سيكون عليه أن يساعدنا مدافع إنتر على رادار نيوكاسل ديلي ميل: يوفنتوس يكثف مفاوضاته لضم ماتيتا سكاي: كريستال بالاس يدرس إقالة جلاسنر الآن جيرارد: تعادل ليفربول أمام بيرنلي غير مقبول.. والمربع الذهبي هو الحد الأدنى راديو مونت كارلو: تشيلسي يسعى لضم مدافع رين الفرنسي رودري: لا أفكر في كأس العالم الآن
أخر الأخبار
رومانو: تشيلسي يتفق مع جاكيه على بنود عقده.. وهذه مطالب ناديه المالية 20 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - أحمد مجاهد مراقبا لمباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم إفريقيا 24 دقيقة | أمم إفريقيا
بيلد: تشابي ألونسو مرشح لتدريب فرانكفورت ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – في انتظار الإعلان الرسمي.. عمر كمال ينتظم في تدريبات سيراميكا ساعة | الدوري المصري
سيزامل مصطفى محمد.. المدافع الليبي علي يوسف يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى نانت ساعة | الكرة الأوروبية
سباليتي ينتقد أداء لاعبي يوفنتوس بعد الخسارة أمام كالياري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: الأخدود يفاوض الهلال من أجل ضم البليهي 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – مقترح بإقامة مباريات دور الـ8 لكأس عاصمة مصر في توقف مارس 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521507/أستون-فيلا-يرغب-في-تدعيم-صفوفه-من-منتخب-نيجيريا