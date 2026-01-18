اتحاد الكرة يحدد موعد ومكان إقامة مواجهات ثمن نهائي كأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد ومكان إقامة مواجهات ثمن نهائي كأس مصر.

وكشفت لجنة المسابقات عن إقامة مباراة بتروجت ضد مودرن سبورت عصر الثلاثاء 20 يناير الجاري.

وتقام المباراة على استاد بتروسبورت في الثانية والنصف عصرا.

بينما يواجه المصري فريق زد في ثمن النهائي يوم الأربعاء 21 يناير الجاري.

وتقام المباراة على استاد السويس الجديد بدلا من برج العرب وفي الثانية والنصف عصرا.

وكان قد تم الإعلان عن مواجهة الجونة ضد بيراميدز يوم الثلاثاء 20 يناير الجاري في الثانية والنصف عصرا.

ويستضيف استاد خالد بشارة بالجونة المواجهة بين الفريقين.

وكانت أندية إنبي وحرس الحدود والمصرية للاتصالات قد حسمت التأهل لربع النهائي.

وتغلب المصرية للاتصالات على فاركو بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما تغلب حرس الحدود على سموحة بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

أما إنبي فقد أقصى البنك الأهلي بهدف دون مقابل تم تسجيله عقب اللجوء لشوطين إضافيين.