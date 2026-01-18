اتحاد الكرة يحدد موعد ومكان إقامة مواجهات ثمن نهائي كأس مصر

الأحد، 18 يناير 2026 - 14:27

كتب : FilGoal

كأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد ومكان إقامة مواجهات ثمن نهائي كأس مصر.

وكشفت لجنة المسابقات عن إقامة مباراة بتروجت ضد مودرن سبورت عصر الثلاثاء 20 يناير الجاري.

وتقام المباراة على استاد بتروسبورت في الثانية والنصف عصرا.

أخبار متعلقة:
الكشف عن مباريات ربع النهائي لـ كأس عاصمة مصر كأس عاصمة مصر – الجونة ودجلة يكملان أضلاع ربع النهائي كأس عاصمة مصر – زد يتأهل رغم الخسارة من الكهرباء.. وتعادل يجمع الاتحاد والحرس كأس عاصمة مصر - إنبي يتعادل سلبيا مع غزل المحلة وينتظر موقفه من التأهل

بينما يواجه المصري فريق زد في ثمن النهائي يوم الأربعاء 21 يناير الجاري.

وتقام المباراة على استاد السويس الجديد بدلا من برج العرب وفي الثانية والنصف عصرا.

وكان قد تم الإعلان عن مواجهة الجونة ضد بيراميدز يوم الثلاثاء 20 يناير الجاري في الثانية والنصف عصرا.

ويستضيف استاد خالد بشارة بالجونة المواجهة بين الفريقين.

وكانت أندية إنبي وحرس الحدود والمصرية للاتصالات قد حسمت التأهل لربع النهائي.

وتغلب المصرية للاتصالات على فاركو بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما تغلب حرس الحدود على سموحة بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

أما إنبي فقد أقصى البنك الأهلي بهدف دون مقابل تم تسجيله عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

كأس مصر ثمن النهائي
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة جراديشار.. وسيرحل في هذا التوقيت خبر في الجول - عمر معوض يتمسك بالاستمرار مع الأهلي خبر في الجول – في انتظار الإعلان الرسمي.. عمر كمال ينتظم في تدريبات سيراميكا خبر في الجول – مقترح بإقامة مباريات دور الـ8 لكأس عاصمة مصر في توقف مارس مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: نادي إسباني يرغب في شراء المتبقي من عقده مع الأهلي مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات متقدمة مع الكونغولي مونزيالو خبر في الجول – بيراميدز يستهدف ضم المهاجم البرازيلي بيدرو هنريكي خبر في الجول – مروان عثمان ينتظر موعد تحديد جلسة توقيع عقوده انتقاله إلى الأهلي
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة جراديشار.. وسيرحل في هذا التوقيت 7 دقيقة | الدوري المصري
رأسية سورلوث تقود أتلتيكو مدريد للفوز على ألافيس 7 دقيقة | الدوري الإسباني
الكشف عن مواعيد وملاعب مباريات ربع نهائي كأس عاصمة مصر 13 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو: أياكس اتفق مع أرسنال على استعارة زينشينكو 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - عمر معوض يتمسك بالاستمرار مع الأهلي 59 دقيقة | الدوري المصري
خرج من جحيم الهبوط مؤقتا.. فيورنتينا يتغلب على بولونيا في وداعية كوميسو ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: تشيلسي يتفق مع جاكيه على بنود عقده.. وهذه مطالب ناديه المالية ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - أحمد مجاهد مراقبا لمباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم إفريقيا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521506/اتحاد-الكرة-يحدد-موعد-ومكان-إقامة-مواجهات-ثمن-نهائي-كأس-مصر