مدافع إنتر على رادار نيوكاسل

الأحد، 18 يناير 2026 - 14:12

كتب : FilGoal

ستيفن دي فري - إنتر - سامبدوريا

يستهدف نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي التعاقد مع أحد المدافعين المخضرمين لتدعيم خط دفاعه في يناير الجاري.

وكشف موقع "فوتبول إنسايدر" أن نيوكاسل يسعى لضم الهولندي ستيفان دي فري مدافع إنتر الإيطالي.

ويريد إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل تدعيم دفاعه بسبب غياب الثنائي فابيان شار ودان بيرن للإصابة.

ويتبقى في تعاقد ستيفان دي فري مع إنتر 6 أشهر فقط، وسيصبح لاعبا حرا بنهاية الموسم.

وكان دي فري قريبا من الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي لكن الصفقة لم تكتمل.

دي فري البالغ من العمر 33 عاما خرج من حسابات كريستيان كيفو مدرب إنتر في الموسم الجاري.

ولم يشارك سوى في 9 مباريات بمختلف البطولات.

ويحتل نيوكاسل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة.

نيوكاسل إنتر دي فري الدوري الإنجليزي
