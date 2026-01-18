سكاي: كريستال بالاس يدرس إقالة جلاسنر الآن

الأحد، 18 يناير 2026 - 12:56

كتب : FilGoal

أوليفير جلاسنر

يبدو أن إدارة كريستال بالاس لن تنتظر إلى نهاية الموسم حتى تفك ارتباطها بالمدير الفني أوليفر جلاسنر.

فقد أعلن جلاسنر قبل أيام رحيله عن كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي كريستال بالاس يدرس إقالة مدربه أوليفر جلاسنر حاليا.

إذ يشعر ستيف باريش رئيس النادي بالاستغراب والغضب من تصريحات جلاسنر عقب الهزيمة 2-1 أمام سندرلاند.

قبل المباراة، قال جلاسنر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سندرلاند "لقد اتُخذ القرار بالفعل، منذ أشهر اجتمعت مع ستيف باريش مالك النادي في أكتوبر، خلال فترة التوقف الدولي."

وأكمل مدرب كريستال بالاس "تحدثنا مطولاً، وأخبرته أنني لن أوقع عقداً جديداً."

وينتهي عقد جلاسنر مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف جلاسنر: "اتفقنا حينها على أن الأفضل هو إبقاء الأمر بيننا، كان هذا أفضل ما يمكننا فعله، والحفاظ على سرية الأمر لمدة ثلاثة أشهر".

وأتم مدرب كريستال بالاس " من المهم الآن أن يكون الوضع واضحاً، وكان لدينا جدول مزدحم للغاية، لذلك لم نرغب في الحديث عنه. أنا وستيف نتمنى الأفضل لكريستال بالاس."

ويحتل كريستال بالاس المركز الـ13 في الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة.

ويشارك كريستال بالاس في دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم، ويحتل المركز العاشر في مرحلة الدوري برصيد 10 نقاط من 6 مباريات.

المدرب النمساوي صاحب الـ51 عاما تولي كريستال بالاس مع مطلع عام 2024 بعقد يمتد عامين ونصف.

كريستال بالاس أوليفر جلاسنر
