بتواجد مصري.. مولودية الجزائر يحصد لقب السوبر أمام اتحاد العاصمة

الأحد، 18 يناير 2026 - 12:06

كتب : FilGoal

مولودية الجزائر - السوبر

توج مولودية الجزائر بلقب السوبر الجزائري للموسم الثاني على التوالي.

وجاء ذلك بعد التغلب على اتحاد العاصمة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا.

ويتواجد سعيد النحاس ضمن أعضاء الجهاز الفني لفريق مولودية الجزائر بقيادة الجنوب إفريقي رولاني موكوينا كمحلل أداء الفريق.

وسبق للنحاس أن تواجد في الجهاز الفني للأهلي المصري.

وسجل زكريا نايدجي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 5 ألقاب من بطولة السوبر الجزائري ليبتعد بالصدارة بفارق 3 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وحقق مولودية الجزائر لقب آخر نسختين من البطولة.

ولم تقام منافسات السوبر الجزائري خلال الفترة من 2020 إلى 2023.

وانطلقت منافسات السوبر الجزائري في عام 1981.

وتوج باللقب ثمانية فرق مختلفة أكثرهم مولودية الجزائر بخمسة ألقاب.

