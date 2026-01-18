راديو مونت كارلو: تشيلسي يسعى لضم مدافع رين الفرنسي

يستهدف تشيلسي تدعيم دفاعه بالتعاقد مع أحد المدافعين قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهذه المرة وجه النادي الأزرق أنظاره نحو الدوري الفرنسي.

وذكر راديو مونت كارلو أن تشيلسي يستهدف ضم جيرمي جاكيه لاعب نادي استاد رين.

ووضع تشيلسي 50 مليون يورو من أجل إتمام هذه الصفقة في يناير الجاري.

إلا أن هذا المبلغ لن يكون كافيا بالنسبة للنادي الفرنسي الذي يرى أن أندية إنجلترا تدفع كل ما لديها لضم اللاعبين.

ويشعر نادي رين بالاطمئنان نحو مدافعه الذي يتبقى في تعاقده 3 مواسم ونصف.

اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لعب الموسم الجاري مع رين 16 مباراة في الدوري الفرنسي وظهر بشكل جيد.

ويسعى تشيلسي في تعزيز دفاعه الذي يعاني هذا الموسم في ظل تواجد كل من ويسلي فوفانا وتريفور شالوباه وتوسين أدارابيويو وجوش أتشيامبونج وجوريل هاتو.

