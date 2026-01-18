رودري: لا أفكر في كأس العالم الآن

أوضح الإسباني رودري نجم وسط مانشستر سيتي أنه لا يفكر من الآن في المشاركة في كأس العالم 2026، في ظل لعنة الإصابات التي تلاحقه.

وغاب رودري عن الكثير من المباريات هذا الموسم بسبب الإصابات.

وقال رودري في تصريحات للصحفيين: "أشعر بتحسن بدني يوما بعد يوم"

وأضاف "في الوقت الحالي لا أفكر في كأس العالم 2026، فما زال هناك متسع من الوقت، أنظر للأمر خطوة بخطوة".

رودري الذي غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لم يشارك كثيرا هذا الموسم بسبب إصابات عضلية.

لكنه عاد مؤخرا للمشاركة في عدة مباريات.

فقد لعب 6 مباريات متتالية، لكنه لم يكمل الـ90 دقيقة سوى في مباراتين فقط.

ويعد رودري أحد أهم أعمدة منتخب إسبانيا أحد أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم 2026 الصيف المقبل.

