أرتيتا: ساكا كان يعاني من إصابة قبل مباراة نوتنجهام

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن إصابة بوكايو ساكا نجم فريقه قبل مباراة نوتنجهام فورست.

وتعادل أرسنال سلبيا مع نوتنجهام فورست في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وبسؤال أرتيتا عن سبب استبدال ساكا وتروسارد في وقت مبكر من الشوط الثاني قال: "ساكا كان يعاني من إصابة طفيفة قبل المباراة، ولذلك نحتاج لإدارة اللاعبين بشكل جيد حتى نحافظ عليهم".

وأضاف عبر بي بي سي: "لدينا بعض اللاعبين الرائعين الذين يمكنهم تقديم أشياء مختلفة في الملعب، حاولنا من بداية المباراة التسجيل وأيضا في الشوط الثاني وأشركنا المزيد من اللاعبين وحاولنا بكل الطرق ولكن للأسف لم يكن ذلك كافيا".

وعن مستوى جيوكيريس قال: "نريد أن يكون اللاعبين حاسمين بشكل أكبر عندما تلعب في هذا المستوى، لأننا نحتاج منهم تسجيل الأهداف وخلق الفرص".

ولم يسجل المهاجم السويدي جيوكيريس أو يصنع في آخر 5 مباريات له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

التعادل مع نوتنجهام رفع رصيد أرسنال لـ 50 نقطة وأصبح الفارق بينه وبين مانشستر سيتي الثاني في الترتيب 7 نقاط بدلا من 9.

ورفض أرسنال الابتعاد في صدارة الدوري الإنجليزي واستغلال تعثر مانشستر سيتي الذي خسر من مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

