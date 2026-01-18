مارك جيهي يصل مانشستر تمهيدا للكشف الطبي مع سيتي

وصل مارك جيهي قائد كريستال بالاس إلى مدينة مانشستر تمهيدا للانضمام إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

قبل يومين، أعلن أوليفر جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس، رحيل مارك جيهي مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت شبكة ESPN أن جيهي وصل إلى مانشستر صباح الأحد، ويستعد للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود مساء الأحد.

وأوضح جلاسنر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة كريستال بالاس ضد سندرلاند "صفقة مارك جيهي في مراحلها النهائية واللاعب على وشك مغادرة النادي ولن يشارك في مباراة سندرلاند يوم السبت".

وأضاف "لا أستطيع تأكيد اسم النادي، لأن الصفقة لم تُحسم بعد، لكنها في مراحلها الأخيرة".

وذكرت تقارير أن الصفقة ستكلف سيتي حوالي 20 مليون جنيه استرليني، نظرا لنهاية عقد جيهي مع ناديه بنهاية الموسم.

ويرغب مانشستر سيتي في تعويض غيابات يوشكو جفارديول وروبن دياز قلبي دفاع الفريق.

وشارك جيهي في 187 مباراة بقميص بالاس منذ انضمامه من تشيلسي في 2021.

وساهم في تتويج بالاس بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ثم درع المجتمع على حساب مانشستر سيتي وليفربول على الترتيب.

وشارك جيهي في 26 مباراة بقميص منتخب إنجلترا وساهم في وصول الأسود الثلاثة لنهائي أمم إفريقيا 2024.

