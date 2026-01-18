توماس فرانك: الخسارة أمام وست هام مؤلمة

عبر توماس فرانك المدير الفني لتوتنام عن شعوره بخيبة أمل كبيرة بعد خسارة فريقه أمام وست هام في الدوري الإنجليزي.

وخسر توتنام أمام وست هام يونايتد بهدفين لهدف في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، ليتجمد رصيد توتنام عند النقطة 27 في المركز الـ14.

وقال توماس فرانك عقب المباراة لسكاي سبورتس: "الخسارة صعبة ومؤلمة. اللاعبون قدموا كل ما لديهم، وهذا يعكس مجموعة تقاتل وتفعل كل ما يمكنها للفوز. يمكن القول إنه لو كان هناك فريق يستحق الفوز في الشوط الثاني لكان نحن".

وأضاف "الطريقة التي عدنا بها للمباراة تشبه ما حدث أمام بورنموث، وفي المرتين خسرنا في الدقيقة الأخيرة. هذا يجعل الأمر صعبا عاطفيا على اللاعبين، وعلي وعلى النادي والجماهير. استقبلنا هدفا من تسديدة غيرت اتجاهها ثم ركلة ركنية في الدقيقة الأخيرة كان يجب أن نتعامل معها بشكل أفضل".

وتابع "هاجمنا بكل قوة من أجل تسجيل التعادل، كان من الممكن أن يساعدنا امتلاك مزيد من العناصر الجاهزة بدنياً في تقديم جودة أكبر".

وأردف "هذه فترة صعبة، ولا نملك سوى المضي قدما. علينا أن ننهض مجددا، رغم أن الأمر مؤلم للغاية للجميع داخل النادي الذين يبذلون جهدا كبيرا".

وأتم "يحق لنا أن نشعر بخيبة الأمل لمدة 24 ساعة فقط، وبعدها يجب أن نبدأ التحضير ليوم الثلاثاء".

