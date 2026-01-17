أرتيتا: نشعر بالإحباط.. ولنا ركلة جزاء مستحقة

السبت، 17 يناير 2026 - 23:50

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن شعوره بالإحباط بعد التعادل مع نوتنجهام فورست.

التعادل رفع رصيد أرسنال لـ 50 نقطة وأصبح الفارق بينه وبين مانشستر سيتي الثاني في الترتيب 7 نقاط بدلا من 9.

ورفض أرسنال الابتعاد في صدارة الدوري الإنجليزي واستغلال تعثر مانشستر سيتي بالتعادل السلبي مع نوتنجهام فورست بدون أهداف.

وتعادل أرسنال بنتيجة 0-0 على ملعب سيتي جراوند معقل فورست.

وقال أرتيتا عقب المباراة: "بالطبع نشعر بالإحباط لأننا كنا نريد النقاط. لم نستقبل أي تسديدة، وصنعنا 4 فرص خطيرة، فوق ذلك هناك ركلة جزاء واضحة لم تُحتسب".

وأضاف "نعم صحيح أن المدافع لمس الكرة بكتفه لكن بعد ذلك أدخل ذراعه ليُبقي الكرة داخل الملعب، لذا فهي ركلة جزاء واضحة".

وأشار "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة ومتقاربة جدا بسبب طريقتهم. صنعنا 4 فرص خطيرة جدا وركلة جزاء واضحة ومع ذلك لم نتمكن من الفوز، شاهدت الإعادة للتو، هناك نية واضحة لإبقاء الكرة داخل الملعب، وهي ركلة جزاء واضحة، لذا لا أفهم لماذا لم تُحتسب".

وأشار "كان يمكن أن نكون أفضل، لكن هذا يحدث في كل أنحاء الدوري لكل الفرق، يجب أن نتحسن ونكون أفضل، خاصة حين نصنع أربع فرص كبيرة، يجب أن نستغلها".

وأتم أرتيتا: "حاولنا في النهاية إيجاد الهدف، ولا أعتقد أننا استقبلنا أي تسديدة مرة أخرى، لكن هذه هي الفوارق الصغيرة ولم نجد طريقة للفوز بالمباراة".

أرسنال أرتيتا الدوري الإنجليزي
