روسينيور: نريد أن نلعب في تشيلسي كرة قدم ممتعة ونحقق الفوز

عبر ليام روسينيور المدير الفني لتشيلسي عن سعادته بفوز فريقه على برينتفورد وهو الفوز الأول له في الدوري الإنجليزي مع البلوز.

وقال روسينيور عبر بي بي سي: "أشعر بالسعادة بعد الفوز، الفريق لا يزال أمامه الكثير من العمل لكني سعيد بعقلية اللاعبين ومستواهم في هذه المباراة ضد أحد الخصوم القوية".

وأضاف "أسعى إلى إيجاد طريقة تجعل تشيلي قويا بالكرة، والحفاظ على نظافة الشباك كان أمرا مهما".

وواصل "أعلم أن لدي مجموعة موهوبة وقد كنت أخبرهم بذلك طوال الأسبوع. عليك دائمًا إيجاد طريقة للفوز، واللاعبون فعلوا ذلك بالفعل هذا المساء".

وتابع "رد فعل اللاعبين بعد فقد الكرة كان رائعا، ولا نملك الوقت الكافي في هذه الفترة للعمل على التفاصيل الخططية والطرق التدريبية المعتادة، ودوري هو أن أتحلى بالهدوء وأتخذ القرارات الصحيحة في توقيتها بما في ذلك التبديلات التي تساعد الفريق على الفوز".

وأكد "سعيد بالتواجد في هذا النادي الذي يرغب في النجاح خاصة أنها أول تجربة لي في الدوري الإنجليزي الممتاز".

واستطرد "تحدثت مع اللاعبين عن ضرورة الجمع بين كرة القدم الممتعة والنتائج الإيجابية في ذات الوقت".

وعن كول بالمر أشاد المدرب الإنجليزي بأداء لاعبه قائلا: "إنه لاعب رائع. يجب أن أمنح كول ورييس جيمس كل الفضل، فما زالا غير جاهزين تمامًا ولم يتدربا بشكل كامل وكانا يخوضان المباريات وسط معاناة بدنية. ما قدمه الفريق كان رائعًا، وكول سيصبح أفضل في المستقبل".

وأنهى تشيلسي سلسلة عدم الفوز في الدوري والتي استمرت لمدة 5 مباريات، وذلك بعدما فاز على برينتفورد بثنائية دون رد في الجولة 22 من المسابقة.

وانتصر تشيلسي في المباراة التي أقيمت على ملعبه ستامفورد بريدج، ومع مدربه الجديد ليام روسينيور الذي تولى المهمة خلفا للإيطالي إنزو ماريسكا.

وهي أول مباراة يخوضها تشيلسي في الدوري تحت قيادة روسينيور، الذي قاد البلوز في مباراتين في كأس الرابطة وكأس إنجلترا.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 34 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 33 في المركز السابع.

