سلوت بعد تعادل ليفربول مع بيرنلي: لا يجب أن نلوم إلا أنفسنا

عبر أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن شعوره بالإحباط بعد تعادل فريقه مع بيرنلي.

وتعادل ليفربول مع بيرنلي بهدف لكل فريق في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت عقب المباراة لـ بي بي سي: "أتفق أننا كان يجب أن نفوز بهذه المباراة. لم يكن هناك الكثير مما يمكنني طلبه أكثر فيما يتعلق بصناعة الفرص".

وأضاف "استحوذنا على الكرة لفترات طويلة لكن كنت أحب أن نصنع فرصا أكثر. حين تلعب بشكل أكثر انفتاحا تفكر دائما في إمكانية تعرضك للهجمات المرتدة، وهو ما لم يحدث. لا أعلم كم فرصة أتيحت لنا لكننا سجلنا هدفا واحدا فقط".

وواصل: "لا يمكنني القول إننا توقفنا عن اللعب، لكن فشلنا في الخروج بالكرة من الخلف، وهذا جزء من كرة القدم، الأمر يلخص جزءا كبيرا من موسمنا، واليوم كان مثالا جديدا على ذلك".

وتحدث عن أداء فلوريان فيرتز قائلا: "كان جيدا للغاية في الشوط الثاني أيضا. كانت لدينا العديد من اللحظات في الثلث الأخير، وهذا ليس سهلا أمام فريق يدافع بعدد كبير من اللاعبين حول منطقة جزائه".

وأشار "مباريات مثل هذه تكون صعبة، وفي النهاية من المؤلم أننا سجلنا هدفا واحدا فقط. ليست المرة الأولى هذا الموسم التي نخلق فيها الكثير ولا نسجل بما يكفي، وليست المرة الأولى أيضا التي لا نتعرض فيها لفرص حقيقية ومع ذلك نستقبل هدفا".

وعن صراع المربع الذهبي قال في ختام تصريحاته "في كل مرة تفقد فيها نقاطا فهذا يؤثر، بغض النظر عن موقعك في جدول الترتيب. فقدنا الكثير من النقاط هذا الموسم رغم أننا لم نستحق ذلك، وفي المقابل بالكاد حصلنا على نقاط حين لم نستحق. لا يوجد من نلومه سوى أنفسنا لأننا نفعل ذلك بأنفسنا".

واستعاد ليفربول المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 22 مباراة بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر.

