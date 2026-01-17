أمم إفريقيا - "ملتزمون بمبادئ العدالة والشفافية".. كاف يرد على بيان الاتحاد السنغالي

رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على بيان الاتحاد السنغالي، مشددا على التزامه بمبادئ العدالة والشفافية والالتزام الصارم باللوائح.

وأصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانا رسميا يشكو في من عدة أمور قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان كاف عبر موقعه الرسمي:

يؤكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التزامه بمبادئ العدالة والشفافية والالتزام الصارم بلوائح "كاف".

حرص "كاف" طوال منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، بالتعاون مع لجنة التنظيم المحلية، على إخضاع جميع المنتخبات لنفس الظروف.

أخذ "كاف" علماً بالتصريحات المنسوبة إلى الاتحاد السنغالي لكرة القدم والمتعلقة بالجوانب اللوجستية قبل نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

مُنح الاتحاد السنغالي لكرة القدم فرصة اختيار الفندق الخاص بمنتخبه قبل النهائي، وتمت الاستجابة لهذا الطلب.

بعدما عبّر منتخب السنغال عن عدم رضاه بخصوص ملعب التدريبات، تواصلت "كاف" فورا مع لجنة التنظيم المحلية للاستجابة لطلب السنغال بتوفير ملعب تدريب بديل، وقد تم حل هذا الأمر.

مُنح الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بما يتماشى مع اللوائح، حصته من تذاكر المباراة النهائية.

كان رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبد الله فال، ومسؤولي "كاف" ولجنة التنظيم المحلية، على تواصل منتظم.

يتمنى "كاف" كل التوفيق للمنتخبين قبل النهائي، الذي سيتابعه الجمهور في 180 إقليماً حول العالم.

ويلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية في تمام التاسعة مساء الأحد.

وتقام المباراة النهائية على ملعب مولاي عبد الله في الرباط

وفاز المنتخب المغربي على نظيره النيجيري بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

فيما تجاوز منتخب السنغال نظيره المصري بهدف نظيف سجله ساديو ماني.

وتوج المنتخب السنغالي بلقب وحيد عام 2021، فيما توج المنتخب المغربي بلقب 1976.

واستضافت المغرب كأس الأمم الإفريقية بداية من 21 ديسمبر الماضي، حتى موعد المباراة النهائية يوم 18.