4 شكاوي من السنغال قبل مواجهة المغرب في نهائي كأس إفريقيا

أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانا رسميا يشكو في من عدة أمور قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية في تمام التاسعة مساء الأحد.

وتقام المباراة النهائية على ملعب مولاي عبد الله في الرباط

وقال الاتحاد السنغالي في بيارن رسمي: "يُحيط الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF) الرأي العام الوطني والدولي، وكذلك الجهات المنظمة، علما بانشغالاته البالغة إزاء عدة اختلالات تم رصدها على هامش التحضير لنهائي كأس أمم إفريقيا"

"وفي إطار الحرص على الشفافية والدفاع عن مصالح المنتخب الوطني السنغالي، يود الاتحاد السنغالي لكرة القدم توضيح النقاط التالية:

1. الترتيبات الأمنية والاستقبال

يأسف الاتحاد لغياب واضح لإجراءات أمنية ملائمة عند وصول بعثة المنتخب السنغالي إلى محطة القطار بالرباط. هذا القصور عرّض اللاعبين والجهاز الفني لحالة من الازدحام ولمخاطر لا تتماشى مع المعايير المعتمدة لمسابقة بهذا الحجم، ولا مع مكانة نهائي قاري.

2. إقامة المنتخب الوطني

فيما يخص الجوانب اللوجستية المتعلقة بالإقامة الفندقية، أوضح الاتحاد أنه اضطر إلى تقديم احتجاج رسمي عبر مراسلة مكتوبة للحصول على حقه. ونتيجة لذلك، تم في النهاية تخصيص فندق من فئة خمس نجوم لمنتخب “أسود التيرانغا”، بما يضمن ظروف الاستشفاء المطلوبة.

3. ملعب التدريب ومعاينة أرضية الملعب

أخطر الاتحاد السنغالي لكرة القدم رسميا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) برفضه القاطع إجراء حصصه التدريبية في مركب محمد السادس، باعتبار أن هذه المنشآت تمثل مقر إقامة المنتخب المنافس، وهو ما يطرح إشكالية تتعلق بتكافؤ الفرص الرياضية. كما أوضح الاتحاد أنه، إلى حدود تاريخه، لم يتلق بعد إشعارا بخصوص موقع تدريب المنتخب السنغالي.

4. التذاكر والدخول إلى الملعب

فيما يتعلق بالتذاكر، لا تزال الوضعية مقلقة، حيث يوضح الاتحاد أن الحصة الرسمية المخصصة له لا تتجاوز تذكرتين من فئة VVIP، مع إبداء أسفه لعدم إتاحة إمكانية شراء تذاكر من فئتي VIP وVVIP، كما كان الحال في مباريات نصف النهائي.

ومع ذلك، تمكن الاتحاد من شراء تذاكر لمناصريه في حدود السقف الأقصى المسموح به رسميا من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بواقع 300 تذكرة في الفئة الأولى، و850 في الفئة الثانية، و1700 في الفئة الثالثة. ويؤكد الاتحاد أن هذه الكميات، رغم اقتنائها بالكامل، تظل غير كافية بالنظر إلى حجم الطلب، مع التنديد بالقيود المفروضة التي تضر بالجمهور السنغالي"

واختتم الاتحاد السنغال بيانه "وفي الختام، يدعو الاتحاد السنغالي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة إلى اتخاذ جميع التدابير التصحيحية الفورية لضمان احترام مبادئ اللعب النظيف، والمساواة في المعاملة، والأمن، باعتبارها عناصر أساسية لنجاح هذا العرس الكروي الإفريقي".

وفاز المنتخب المغربي على نظيره النيجيري بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

فيما تجاوز منتخب السنغال نظيره المصري بهدف نظيف سجله ساديو ماني.

وتوج المنتخب السنغالي بلقب وحيد عام 2021، فيما توج المنتخب المغربي بلقب 1976.

واستضافت المغرب كأس الأمم الإفريقية بداية من 21 ديسمبر الماضي، حتى موعد المباراة النهائية يوم 18