أرسنال يرفض الابتعاد أكثر بتعادل سلبي مع نوتنجهام ويكرر رقما غائبا منذ 16 عاما

السبت، 17 يناير 2026 - 21:40

كتب : FilGoal

أرسنال - نوتنجهام فورست

رفض أرسنال الابتعاد في صدارة الدوري الإنجليزي واستغلال تعثر مانشستر سيتي بالتعادل السلبي مع نوتنجهام فورست بدون أهداف.

وتعادل أرسنال بنتيجة 0-0 على ملعب سيتي جراوند معقل فورست.

التعادل رفع رصيد أرسنال لـ 50 نقطة وأصبح الفارق بينه وبين مانشستر سيتي الثاني في الترتيب 7 نقاط بدلا من 9.

فيما حقق فورست نقطة رفعت رصيده لـ 22 نقطة في المركز الـ 17 بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.

ولأول مرة يتعادل أرسنال بنتيجة 0-0 في مباراتين متتاليتين منذ موسم 2012-13.

التشكيل

أجرى ميكيل أرتيتا 3 تغييرات على تشكيل فريقه بمشاركة دافيد رايا بدلا من كيبا.

وبدأ جابرييل مارتينيلي ونوني ماوديكي بدلا من بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد.

Image

وصف المباراة

أهدر مارتينيلي فرصة التقدم بمتابعة تسديدة ارتدت من الدفاع لكن كرته مرت بجوار القائم بقليل في الدقيقة 29.

وعاد الحكم مايكل أوليفر لتقنية الفيديو لكنه رفض احتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 41 لم يستغل جيوكيريس انفرادا تاما من بعد منتصف الملعب إذ تدخل موريلو في الوقت المناسب وأبعد الكرة من أمام تسديدة السويدي.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 59 سدد ديكلان رايس كرة قوية أبعدها الحارس ببراعة.

ومنع ماتس سيلس ببراعة فرصة الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 65 بعد رأسية متقنة من ساكا، وحولها الحارس لركنية.

وبعد 5 دقائق منع سيلس رأسية ميكيل ميرينو من أن تسكن شباكه.

وبعد دقيقتين ومن رأسية لنفس اللاعب مرت الكرة بجوار القائم الأيسر لأصحاب الأرض ليظل التعادل مستمرا.

عاد أوليفر في الدقيقة 80 لتقنية الفيديو لوجود شكوك حول ركلة جزاء لأرسنال لكنه عاد لأرض الملعب دون احتساب أي شيء، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.

