انتهت الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(0) أرسنال.. تعادل سلبي جديد
السبت، 17 يناير 2026 - 19:29
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نوتنجهام فورست ضد أرسنال في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.
ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذي بدأ الجولة بالخسارة 2-0 من جاره مانشستر يونايتد.
ويحتل فورست المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
--
نهاية اللقاء
ق 70: رأسية ميرينو تمر بجوار القائم بقليل
ق 66: سيلس يمنع هدفا محققا من رأسية ساكا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 38: انفراد تام من جيويركيس لكن موريلو يتدخل ويبعد الكرة في الوقت المناسب
بداية اللقاء
