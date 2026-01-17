انتهت الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(0) أرسنال.. تعادل سلبي جديد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نوتنجهام فورست ضد أرسنال في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذي بدأ الجولة بالخسارة 2-0 من جاره مانشستر يونايتد.

ويحتل فورست المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.

نهاية اللقاء

ق 70: رأسية ميرينو تمر بجوار القائم بقليل

ق 66: سيلس يمنع هدفا محققا من رأسية ساكا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: انفراد تام من جيويركيس لكن موريلو يتدخل ويبعد الكرة في الوقت المناسب

بداية اللقاء