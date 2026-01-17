تشيلسي ينهي سلسلة النتائج السلبية بفوز أول في الدوري مع روزينيور

السبت، 17 يناير 2026 - 19:04

كتب : FilGoal

ليام روسينيور مدرب تشيلسشي

أنهى تشيلسي سلسلة عدم الفوز في الدوري والتي استمرت لمدة 5 مباريات، وذلك بعدما فاز على برينتفورد بثنائية دون رد في الجولة 22 من المسابقة.

وانتصر تشيلسي في المباراة التي أقيمت على ملعبه ستامفورد بريدج، ومع مدربه الجديد ليام روسينيور الذي تولى المهمة خلفا للإيطالي إنزو ماريسكا.

وهي أول مباراة يخوضها تشيلسي في الدوري تحت قيادة روسينيور، الذي قاد البلوز في مباراتين في كأس الرابطة وكأس إنجلترا.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 34 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 33 في المركز السابع.

ثنائية تشيلسي سجلها كل من جواو بيدرو في الدقيقة 26، وكول بالمر في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

في مباراة أخرى فاز وست هام يونايتد على توتنام بثنائية مقابل هدف في الوقت القاتل.

سجل ثنائية وست هام كل من سمرفيل في الدقيقة 15، وهدف في الدقيقة 90+3 عن طريق كالوم ويلسون.

بينما سجل هدف توتنام الوحيد كريستيان روميرو.

الفوز رفع رصيد وست هام إلى النقطة 17 في المركز الـ18، وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 27 في المركز الـ14.

وفاز ليدز يونايتد على فولام بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى النقطة 25 في المركز الـ16، وتجمد رصيد فولام عند النقطة 31 في المركز العاشر.

وأخيرا فاز سندرلاند على كريستال بالاس بثنائية مقابل هدف، ليصل إلى النقطة 33 في المركز الثامن، وتجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 28 في المركز الـ13.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

