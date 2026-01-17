ليفربول يفرط في نقطتين أمام بيرنلي ويتعادل للمرة الرابعة على التوالي

السبت، 17 يناير 2026 - 19:03

كتب : FilGoal

بيرنلي - ليفربول

فرط ليفربول في الفوز على أرضه واكتفى بالتعادل مع بيرنلي بنتيجة 1-1 في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

سجل للريدز فلوريان فيرتز فيما سجل للضيوف ماركوس إدواردز.

واستعاد ليفربول المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 22 مباراة بفارق 13 نقطة عن أرسنال المتصدر.

أخبار متعلقة:
تشكيل أرسنال - 3 تغييرات من أرتيتا أمام فورست.. وعودة رايا لحراسة المرمى جوارديولا: الفريق الأفضل فاز.. ومن السهل قول إن دالوت كان يستحق الطرد أربيلوا: سأعمل على استخراج أفضل ما لدى فينيسيوس.. وأعرف مصدر هذه الصافرات كاريك: علينا ألا نبالغ بالتفاؤل بعد الفوز على مانشستر سيتي

وحقق ليفربول التعادل الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي ولم يحقق أي فوز في المسابقة منذ انطلاق 2026.

الفريق في غياب صلاح حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 بالدوري الإنجليزي خلال مشاركة الدولي المصري في أمم إفريقيا.

فيما حقق بيرنلي التعادل الثاني على التوالي ورفع رصيده لـ 14 نقطة في المركز الـ 19 قبل الأخير.

وصف المباراة

أهدر هوجو إيكيتيكي فرصتين في الدقيقتين 18 و22، الأولى تصدى لها الحارس والثانية علت العارضة.

وفي الدقيقة 30 تحصل ليفربول على ركلة جزاء وأهدر سوبوسلاي ركلة الجزاء إذ ارتدت كرته من العارضة.

وأنهى فيرتز الشوط الأول بتقدم أًصحاب الأرض بهدف من تسديدة مدوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني تعادل الضيوف عن طريق تسديدة أرضية قوية من إدواردز على يسار أليسون في الدقيقة 66.

وسجل بعد 11 دقيقة إيكيتيكي هدفا لكن سرعان ما ألغي بسبب لمس الكرة ليده قبل التسديد.

وحاول الريدز في الدقائق الأخيرة خطف هدف الانتصار لكن دون جديد لتنتهي المباراة بالتعادل.

ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أرسنال يرفض الابتعاد أكثر بتعادل سلبي مع نوتنجهام ويكرر رقما غائبا منذ 16 عاما برناردو سيلفا: مانشستر يونايتد يستحق الفوز.. وكان يجب طرد دالوت انتهت الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(0) أرسنال.. تعادل سلبي جديد تشيلسي ينهي سلسلة النتائج السلبية بفوز أول في الدوري مع روزينيور تشكيل أرسنال - 3 تغييرات من أرتيتا أمام فورست.. وعودة رايا لحراسة المرمى جوارديولا: الفريق الأفضل فاز.. ومن السهل قول إن دالوت كان يستحق الطرد كاريك: علينا ألا نبالغ بالتفاؤل بعد الفوز على مانشستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) بيرنلي.. تعادل
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: وصلنا لأقصى ما نتوقعه.. وتغيير طرق اللعب ليست صدفة 11 دقيقة | أمم إفريقيا
أرسنال يرفض الابتعاد أكثر بتعادل سلبي مع نوتنجهام ويكرر رقما غائبا منذ 16 عاما 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - مدرب نيجيريا: كان من الصعب تقبل الهزيمة لو خسرنا بركلات الترجيح 32 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - أيوبي: لا أتفق مع إقامة مباراة المركز الثالث.. واستمتعت بكرم ضيافة المغرب 34 دقيقة | أمم إفريقيا
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة استقالة محمد طارق من مجلس الإدارة 42 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - حارس نيجيريا: جئنا البطولة غير مرشحين للفوز وحققنا البرونزية 50 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – لوكمان: كنا نريد الفوز بالبطولة ولكن البرونزية كافية 51 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الشناوي: البعض لم يثق بقدراتنا على الوصول لنصف النهائي.. وشكرا للاعبين ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 3 مصدر من منتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521441/ليفربول-يفرط-في-نقطتين-أمام-بيرنلي-ويتعادل-للمرة-الرابعة-على-التوالي