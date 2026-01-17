ليفربول يفرط في نقطتين أمام بيرنلي ويتعادل للمرة الرابعة على التوالي

فرط ليفربول في الفوز على أرضه واكتفى بالتعادل مع بيرنلي بنتيجة 1-1 في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

سجل للريدز فلوريان فيرتز فيما سجل للضيوف ماركوس إدواردز.

واستعاد ليفربول المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 22 مباراة بفارق 13 نقطة عن أرسنال المتصدر.

وحقق ليفربول التعادل الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي ولم يحقق أي فوز في المسابقة منذ انطلاق 2026.

الفريق في غياب صلاح حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 بالدوري الإنجليزي خلال مشاركة الدولي المصري في أمم إفريقيا.

فيما حقق بيرنلي التعادل الثاني على التوالي ورفع رصيده لـ 14 نقطة في المركز الـ 19 قبل الأخير.

وصف المباراة

أهدر هوجو إيكيتيكي فرصتين في الدقيقتين 18 و22، الأولى تصدى لها الحارس والثانية علت العارضة.

وفي الدقيقة 30 تحصل ليفربول على ركلة جزاء وأهدر سوبوسلاي ركلة الجزاء إذ ارتدت كرته من العارضة.

وأنهى فيرتز الشوط الأول بتقدم أًصحاب الأرض بهدف من تسديدة مدوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني تعادل الضيوف عن طريق تسديدة أرضية قوية من إدواردز على يسار أليسون في الدقيقة 66.

وسجل بعد 11 دقيقة إيكيتيكي هدفا لكن سرعان ما ألغي بسبب لمس الكرة ليده قبل التسديد.

وحاول الريدز في الدقائق الأخيرة خطف هدف الانتصار لكن دون جديد لتنتهي المباراة بالتعادل.