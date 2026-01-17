تشكيل أرسنال - 3 تغييرات من أرتيتا أمام فورست.. وعودة رايا لحراسة المرمى

يبدأ نوني مادويكي وجابرييل مارتينيلي بشكل أساسي في تشكيل أرسنال ضد نوتنجهام فورست في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وأجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال 3 تغييرات عن الفريق الذي حقق الفوز على تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وعاد دافيد رايا في حراسة المرمى بدلا من كيبا أريزابالاجا.

ويجلس بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد على مقاعد البدلاء ويعوضهما مادويكي ومارتينيلي.

وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت – جابرييل ماجاليس – ويليام ساليبا – يورين تيمبر

الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

الهجوم: نوني مادويكي – فيكتور جيوكيريس – جابرييل مارتينيلي

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذي بدأ الجولة بالخسارة 2-0 من جاره مانشستر يونايتد.

ويحتل فورست المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.