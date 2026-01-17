تشكيل أرسنال - 3 تغييرات من أرتيتا أمام فورست.. وعودة رايا لحراسة المرمى

السبت، 17 يناير 2026 - 18:43

كتب : FilGoal

أرسنال - زوبيمندي

يبدأ نوني مادويكي وجابرييل مارتينيلي بشكل أساسي في تشكيل أرسنال ضد نوتنجهام فورست في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وأجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال 3 تغييرات عن الفريق الذي حقق الفوز على تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وعاد دافيد رايا في حراسة المرمى بدلا من كيبا أريزابالاجا.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: الفريق الأفضل فاز.. ومن السهل قول إن دالوت كان يستحق الطرد أربيلوا: سأعمل على استخراج أفضل ما لدى فينيسيوس.. وأعرف مصدر هذه الصافرات كاريك: علينا ألا نبالغ بالتفاؤل بعد الفوز على مانشستر سيتي كأس عاصمة مصر – زد يتأهل رغم الخسارة من الكهرباء.. وتعادل يجمع الاتحاد والحرس

ويجلس بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد على مقاعد البدلاء ويعوضهما مادويكي ومارتينيلي.

وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت – جابرييل ماجاليس – ويليام ساليبا – يورين تيمبر

الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

الهجوم: نوني مادويكي – فيكتور جيوكيريس – جابرييل مارتينيلي

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذي بدأ الجولة بالخسارة 2-0 من جاره مانشستر يونايتد.

ويحتل فورست المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.

أرسنال تشكيل أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أرسنال يرفض الابتعاد أكثر بتعادل سلبي مع نوتنجهام ويكرر رقما غائبا منذ 16 عاما برناردو سيلفا: مانشستر يونايتد يستحق الفوز.. وكان يجب طرد دالوت انتهت الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(0) أرسنال.. تعادل سلبي جديد تشيلسي ينهي سلسلة النتائج السلبية بفوز أول في الدوري مع روزينيور ليفربول يفرط في نقطتين أمام بيرنلي ويتعادل للمرة الرابعة على التوالي جوارديولا: الفريق الأفضل فاز.. ومن السهل قول إن دالوت كان يستحق الطرد كاريك: علينا ألا نبالغ بالتفاؤل بعد الفوز على مانشستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) بيرنلي.. تعادل
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: وصلنا لأقصى ما نتوقعه.. وتغيير طرق اللعب ليست صدفة 12 دقيقة | أمم إفريقيا
أرسنال يرفض الابتعاد أكثر بتعادل سلبي مع نوتنجهام ويكرر رقما غائبا منذ 16 عاما 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - مدرب نيجيريا: كان من الصعب تقبل الهزيمة لو خسرنا بركلات الترجيح 32 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - أيوبي: لا أتفق مع إقامة مباراة المركز الثالث.. واستمتعت بكرم ضيافة المغرب 35 دقيقة | أمم إفريقيا
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة استقالة محمد طارق من مجلس الإدارة 43 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - حارس نيجيريا: جئنا البطولة غير مرشحين للفوز وحققنا البرونزية 51 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – لوكمان: كنا نريد الفوز بالبطولة ولكن البرونزية كافية 52 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الشناوي: البعض لم يثق بقدراتنا على الوصول لنصف النهائي.. وشكرا للاعبين ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 3 مصدر من منتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521440/تشكيل-أرسنال-3-تغييرات-من-أرتيتا-أمام-فورست-وعودة-رايا-لحراسة-المرمى