انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) بيرنلي.. تعادل

السبت، 17 يناير 2026 - 16:56

كتب : FilGoal

فلوريان فيرتز - ليفربول - ولفرهامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

فيما يحتل بيرنلي المركز الـ 19 برصيد 13 نقطة.

--

انتهت

ق 77: هدف غير محتسب للريدز بسبب لمسة يد على إيكتيكي

ق 66: جوول التعادل إدواردز يسجل التعادل بتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووول فلوريان فيرتز يسجل الأول بتسديدة قوية رائعة من داخل الـ 18

ق 32: سوبوسلاي يهدر ركلة الجزاء ارتدت من العارضة

ق 30: ركلة جزاء لليفربول

ق 22: رأسية إيكيتيكي تمر أعلى العارضة

ق 19: الحارس يمنع فرصة من إيكيتيكي

بداية اللقاء

ليفربول بيرنلي الدوري الإنجليزي
