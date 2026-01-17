هدية لـ أرسنال.. مانشستر يونايتد يكسر سلسلة سيتي في الظهور الأول لـ كاريك

كسر مانشستر يونايتد سلسلة اللاهزيمة لغريمه مانشتسر سيتي في المباريات الـ10 الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد على سيتي 2-0 ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وسجل بريان مبومو وباتريك دورجو هدفي مانشستر يونايتد في شباك سيتي.

مانشستر سيتي تلقى الهزيمة الأولى في المباراة العاشرة، بعدما تعادل في 3 مباريات وفاز في 6 خلال المباريات الأخيرة بالدوري.

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد نجح في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في ظهور الأول كمدرب للفريق.

بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 43 بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وصف المباراة

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بضغط هجومي على مرمى مانشستر سيتي بحثا عن التسجيل مبكرا.

ووضع هاري ماجواير ضربة رأسية قوية لكنها ارتطمت بالعارضة لتضيع فرصة محققة للتسجيل.

وتصدى دوناروما حارس مانشستر سيتي لانفراد تام من باتريك دوروجو لاعب يونايتد.

ورد مانشستر سيتي بتسديدة قوية من إرلينج هالاند لكنها مرت بجوار المرمى.

وأحرز برونو فيرنانديز هدفا رائعا بعد مراوغة دوناروما لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني واصل مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات المباراة.

وانطلق الكاميروني بريان مبومو من الجهة اليسرى وسدد بقوة مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 66.

وعزز باتريك دورجو تقدم مانشستر يونايتد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وحرم حكم المباراة هدفا لمانشستر يونايتد مجددا بعدما وضع مايسون ماونت الكرة في الشباك لكن كان هناك حال تسلل.

وحافظ لاعبو مانشستر يونايتد على قدمهم في النتيجة ليحصد الفيق 3 نقاط غالية ويحسم ديربي مدينة مانشستر.