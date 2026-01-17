انتهت في الدوري الإنجليزي - يونايتد(2)-(0) سيتي.. انتصار الشياطين الحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في مواجهة مرتقبة بالدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد يونايتد بعد قليل ضمن الجولة 22 من المسابقة.

لمتابعة مباراة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق90+4 هدف ملغي لمانشستر يونايتد بداعي التسلل

ق77 جووول لصالح مانشستر يونايتد عن طريق باتريك دورجو.

ق66 جووول الأول: لح مانشستر يونايتد ليمرر برونو كرة رائعة إلى برايان مبومو الذي انفرد بالمرمى ليسدد كرة من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

نهاية الشوط الأول

ق40 حكم المباراة يلغي هدفا لمانشستر يونايتد سجله برونو فيرنانديز بداعي التسلل

ق10 هالاند يهدر فرصة محققة للتسجيل لمانشستر سيتي

ق3 هدف مبكر يضيع من مانشستر سيتي عن طريق باتريك دورجو

انطلاق المباراة