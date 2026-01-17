التشكيل - هالاند وسيمينيو يقودان هجوم مانشستر سيتي.. وديالو أساسي مع يونايتد

السبت، 17 يناير 2026 - 13:42

كتب : FilGoal

سيمينيو - مانشستر سيتي

يقود إرلينج هالاند وأنطوان سيمينيو هجوم مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في مواجهة مرتقبة بالدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد يونايتد بعد قليل ضمن الجولة 22 من المسابقة.

فيما يعتمد مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد على الإيفواري أماد ديالو، والكامريوني بريان مبومو في قيادة هجوم فريقه.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ريكو لويس - عبدالقادر خوسانوف - ماكس أليني - ناثان آكي

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - أنطوان سيمينيو

خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو.

فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: سيني لامينس

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - لوك شو

خط الوسط: - كوبي ماينو - كاسيميرو - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أماد ديالو - بريان مبويمو - باتريك دورجو.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بفارق 6 نقاط خلف أرسنال المتصدر.

فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

