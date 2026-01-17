أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السنغال: جاهزون للعودة بالكأس.. لقد فزنا على مصر الأفضل في القارة

شدد بابي ثياو مدرب السنغال على جاهزية منتخب بلاده لخوض المباراة النهائية أمام المغرب في كأس أمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية في تمام التاسعة مساء الأحد.

وتقام المباراة النهائية على ملعب مولاي عبد الله في الرباط

وقال بابي ثياو مدرب السنغال في مؤتمر صحفي: "مؤتمر بابي ثياو مدرب السنغال: "نحن جاهزون ومصممون على العودة بكأس إفريقيا إلى السنغال. اللعب ضد البلد المضيف ليس سهلا أبدا لأن لديهم جمهورهم، ولكن في النهاية الجمهور سيبقى في المدرجات".

وأجاب "بيان الاتحاد السنغالي؟ نحن لا نريد أن نفسد عيدا أو احتفالا، ولا بد من حل هذه الأمور. تنظيم المغرب كان رائعا، ولكن كان علينا إلقائ الضوء على ما حدث بالأمس، وهنا أنا أتحدث كإفريقي وليس كسنغالي".

وواصل " "ما حدث بالأمس هو أمر غير طبيعي بالمرة فريق مثل السنغال ينزل من القطار ويُترك هكذا وسط حشود الجماهير".

وأوضح "لقد كان لاعبو فريقي في خطر، وكان من الممكن أن يحدث أي شيء لو تواجد أشخاص سيئو النية. صورة إفريقيا هي المحك، بطولتنا التي لم يكن أحد يشاهدها من قبل، نجحنا اليوم في رفع مستواها عاليا، ولا يجب أن نفسد ذلك".

وأصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانا رسميا يشكو في من عدة أمور قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتابع "للفوز بهذه المباراة ينبغي أن نكون جاهزين من الناحية الخططية والفنية، أمام فريق قوي استطاع الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم وهذا الأمر ساهم في تطوير الكرة الإفريقية".

وواصل "لا أفضل الحديث عن التحكيم، لأن الجميع يرتكب أخطاء وعلينا التركيز على خوض مباراتنا ونحن نثق في قدرتنا على العودة بالكأس".

وفاز المنتخب المغربي على نظيره النيجيري بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

فيما تجاوز منتخب السنغال نظيره المصري بهدف نظيف سجله ساديو ماني.

وتوج المنتخب السنغالي بلقب وحيد عام 2021، فيما توج المنتخب المغربي بلقب 1976.

واستضافت المغرب كأس الأمم الإفريقية بداية من 21 ديسمبر الماضي، حتى موعد المباراة النهائية يوم 18 يناير.