أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السنغال: جاهزون للعودة بالكأس.. لقد فزنا على مصر الأفضل في القارة

السبت، 17 يناير 2026 - 13:18

كتب : FilGoal

بابي ثياو - مدرب السنغال

شدد بابي ثياو مدرب السنغال على جاهزية منتخب بلاده لخوض المباراة النهائية أمام المغرب في كأس أمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية في تمام التاسعة مساء الأحد.

وتقام المباراة النهائية على ملعب مولاي عبد الله في الرباط

أخبار متعلقة:
4 شكاوي من السنغال قبل مواجهة المغرب في نهائي كأس إفريقيا أمم إفريقيا - أحمد عيد: نعتذر للشعب المصري بعدما لم نوفق ضد السنغال أمم إفريقيا - العيناوي: نستعد لمواجهة السنغال بأفضل طريقة ممكنة أمم إفريقيا - مدافع السنغال: الاستمرارية منحتنا الأفضلية.. ولا توجد كلمات لوصف ما يقدمه ماني

وقال بابي ثياو مدرب السنغال في مؤتمر صحفي: "مؤتمر بابي ثياو مدرب السنغال: "نحن جاهزون ومصممون على العودة بكأس إفريقيا إلى السنغال. اللعب ضد البلد المضيف ليس سهلا أبدا لأن لديهم جمهورهم، ولكن في النهاية الجمهور سيبقى في المدرجات".

وأجاب "بيان الاتحاد السنغالي؟ نحن لا نريد أن نفسد عيدا أو احتفالا، ولا بد من حل هذه الأمور. تنظيم المغرب كان رائعا، ولكن كان علينا إلقائ الضوء على ما حدث بالأمس، وهنا أنا أتحدث كإفريقي وليس كسنغالي".

وواصل " "ما حدث بالأمس هو أمر غير طبيعي بالمرة فريق مثل السنغال ينزل من القطار ويُترك هكذا وسط حشود الجماهير".

وأوضح "لقد كان لاعبو فريقي في خطر، وكان من الممكن أن يحدث أي شيء لو تواجد أشخاص سيئو النية. صورة إفريقيا هي المحك، بطولتنا التي لم يكن أحد يشاهدها من قبل، نجحنا اليوم في رفع مستواها عاليا، ولا يجب أن نفسد ذلك".

وأصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانا رسميا يشكو في من عدة أمور قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتابع "للفوز بهذه المباراة ينبغي أن نكون جاهزين من الناحية الخططية والفنية، أمام فريق قوي استطاع الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم وهذا الأمر ساهم في تطوير الكرة الإفريقية".

وواصل "لا أفضل الحديث عن التحكيم، لأن الجميع يرتكب أخطاء وعلينا التركيز على خوض مباراتنا ونحن نثق في قدرتنا على العودة بالكأس".

وفاز المنتخب المغربي على نظيره النيجيري بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

فيما تجاوز منتخب السنغال نظيره المصري بهدف نظيف سجله ساديو ماني.

وتوج المنتخب السنغالي بلقب وحيد عام 2021، فيما توج المنتخب المغربي بلقب 1976.

واستضافت المغرب كأس الأمم الإفريقية بداية من 21 ديسمبر الماضي، حتى موعد المباراة النهائية يوم 18 يناير.

أمم إفريقيا منتخب السنغال منتخب المغرب
نرشح لكم
تشكيل منتخب مصر - خالد صبحي ظهير أيسر ومصطفى محمد أساسي ضد نيجيريا موتسيبي يعلن تعديل موعد النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا أمم إفريقيا - بن صغير: لم أتوقع أن تكون الكرة الإفريقية بتلك الصعوبة أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: نريد أن تصل أصوات الجماهير إلى 100 ديسيبيل ضد السنغال 4 شكاوي من السنغال قبل مواجهة المغرب في نهائي كأس إفريقيا مواعيد مباريات السبت 17 يناير - مصر تواجه نيجيريا.. وليفربول وسيتي وأرسنال وريال مدريد أمم إفريقيا – إبراهيم حسن: غياب فتوح وياسر إبراهيم عن مواجهة نيجيريا أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) بيرنلي.. بداية اللقاء دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل منتخب مصر - خالد صبحي ظهير أيسر ومصطفى محمد أساسي ضد نيجيريا 15 دقيقة | أمم إفريقيا
هدية لـ أرسنال.. مانشستر يونايتد يكسر سلسلة سيتي في الظهور الأول لـ كاريك 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - إيكيتيكي أساسي وفيرتز جناح ضد بيرنلي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله لـ الجول: الأهلي أتم اتفاقه لضم هادي رياض.. في انتظار التنفيذ 55 دقيقة | الدوري المصري
موتسيبي يعلن تعديل موعد النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا ساعة | أمم إفريقيا
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(0) ليفانتي.. جووول الثاااني ساعة | الدوري الإسباني
انتهت في الدوري الإنجليزي - يونايتد(2)-(0) سيتي.. انتصار الشياطين الحمر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 4 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل
/articles/521419/أمم-إفريقيا-مؤتمر-مدرب-السنغال-جاهزون-للعودة-بالكأس-لقد-فزنا-على-مصر-الأفضل-في-القارة