"افتراءات غير مقبولة".. الهلال يشكو جيسوس مدرب النصر بعد تصريحاته

أصدر نادي الهلال السعودي بيانا رسميا أعلن من خلاله شكوى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بعد تصريحاته عقب مباراة الفريقين.

وأثار جيسوس جدلا واسعا بعد تصرحاته عقب خسارة النصر أمام الهلال 3-1 ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

وقال الهلال في بيانه : "أبدت شركة نادي الهلال شجبها للتصريحات الإعلامية غير المسؤولة التي أدلى بها مدرب نادي النصر البرتغالي "جورج جيسوس" تجاه نادي الهلال"

"وتضمنت تلك التصريحات افتراءات غير مقبولة، في ظل النهضة الرياضية غير المسبوقة التي تعيشها الرياضة السعودية، بفضل الاهتمام الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة أسهم في أن تكون كرة القدم السعودية جاذبةً للنجوم والجماهير من شتى أنحاء العالم؛ بمستويات تنافسية تضاهي كبرى المنافسات الدولية، حيث أتت تلك التصريحات بما لا ينسجم مع الأهداف السامية للرياضة على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي نصت أحد مبادئ نظامه الأساسي على مبدأ حياد كرة القدم، وحماية نزاهتها، ووحدة المنافسة"

"وشددت شركة نادي الهلال على ثقتها بالجهات الرياضية المختصة أن تتّخذ الاجراءات المناسبة تجاه تلك التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، فضلًا عن إساءاتها للمشروع الرياضي السعودي، ذاكرةً أنها بصدد رفع شكوى رسمية للجهات المختصة؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها".

🔹 بيان إعلامي 📄 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 16, 2026

وسجل كريستيانو رونالدو هدف النصر، بينما أحرز سالم الدوسري ومحمد كنو وروبن نيفيز أهداف الهلال.

ويعد هذا الدربي هو الأول لجورجي جيسوس كمدير فني للنصر، بعدما اعتاد على خوض الدربي رفقة الهلال في الماضي.

وهرب الهلال أكثر بصدارة الدوري بعدما دخل المباراة بفارق 4 نقاط فقط.

ووصل الهلال للنقطة 38 في صدارة الدوري بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف إذ يمتلك 31 نقطة.