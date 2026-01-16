مؤتمر جوارديولا - عن عودة مرموش وصفقة جيهي.. وسر استمراره مع مانشستر سيتي

رد بيب جوارديولا على أنباء ارتباط مارك جيهي مدافع كريستال بالاس بالانضمام إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل ديربي مانشستر: "ليس لدي ما أقوله".

وأعلن أوليفر جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس، غياب مارك جيهي عن رحيل مدافعه، وعدم خوضه مباراة سندرلاند المقررة السبت بسبب انتقاله لناد آخر.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة يونايتد في ديربي المدينة الساعة الخامسة مساء السبت في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وكشف مدرب مانشستر سيتي عن معاناة فريقه الدفاعية "بدون جون ستونز، وروبن دياش، ويوشكو جفارديول، سنكون في وضع صعب لفترة طويلة جداً."

وأشار "سيعود روبن قريباً، أما يوشكو فلا".

كما سُئل جوارديولا عن مدى توافر أوسكار بوب وجون ستونز، ليجيب "لا لن يتواجدا".

وعن سبب بقائه مع الفريق لفترة طويلة، رد جوارديولا "النتائج، إذا لم نفز فسأُطرد، لقد حققنا انتصارات كثيرة، ولهذا السبب أنا جالس هنا، لا يوجد سر آخر."

وأكمل "لو كنت في ناد آخر بعد الموسم الماضي، لما كنت هنا الآن، ربما هم أكثر صبراً، ربما بسبب ما فعلناه في الماضي أيضاً، مررنا بثلاثة أشهر سيئة للغاية. الماضي كان جيداً جداً، ولهذا السبب ما زلت هنا."

وأضاف عن موقف لاعبيه "سنرى موقف نيكو جونزاليس بعد ظهر اليوم في التدريبات".

وتابع "عندما ينهي عمر مرموش مباراة تحديد المركز الثالث لمصر في كأس الأمم، سيسافر عائداً".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بفارق 6 نقاط خلف أرسنال المتصدر.

