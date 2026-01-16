مدرب كريستال بالاس يعلن رحيله مع نهاية الموسم

أعلن أوليفر جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد كريستال بالاس لمواجهة سندرلاند يوم السبت، في الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وقال جلاسنر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سندرلاند "لقد اتُخذ القرار بالفعل، منذ أشهر اجتمعت مع ستيف باريش مالك النادي في أكتوبر، خلال فترة التوقف الدولي."

وأكمل مدرب كريستال بالاس "تحدثنا مطولاً، وأخبرته أنني لن أوقع عقداً جديداً."

وينتهي عقد جلاسنر مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف جلاسنر: "اتفقنا حينها على أن الأفضل هو إبقاء الأمر بيننا، كان هذا أفضل ما يمكننا فعله، والحفاظ على سرية الأمر لمدة ثلاثة أشهر"

وأتم مدرب كريستال بالاس " من المهم الآن أن يكون الوضع واضحاً، وكان لدينا جدول مزدحم للغاية، لذلك لم نرغب في الحديث عنه. أنا وستيف نتمنى الأفضل لكريستال بالاس."

ويحتل كريستال بالاس المركز الـ13 في الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة.

ويشارك كريستال بالاس في دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم، ويحتل المركز العاشر في مرحلة الدوري برصيد 10 نقاط من 6 مباريات.

المدرب النمساوي صاحب الـ51 عاما تولي كريستال بالاس مع مطلع عام 2024 بعقد يمتد عامين ونصف.