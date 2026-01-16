مؤتمر سلوت: سعيد بعودة صلاح حتى لو كان لدي 15 مهاجما

الجمعة، 16 يناير 2026 - 15:23

عبر أرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن سعادته باقتراب موعد عودة محمد صلاح نجم الريدز.

وغاب محمد صلاح عن ليفربول نظرا لمشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد صلاح لخوض مواجهة مصر أمام نيجيريا في تمام السادسة مساء السبت على ملعب محمد الخامس في كازابلانكا قبل العودة إلى ليفربول.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيرنلي "أولا وقبل كل شيء سيخوض صلاح مباراة كبيرة أخرى مع مصر يوم السبت وبعد ذلك سيعود إلينا".

وأكمل "سأكون سعيدا بعودة محمد صلاح، لقد كان مهما جدا للنادي ولي شخصيا".

وأضاف "سأكون سعيدا بعودته حتى لو كان لدي 15 مهاجما لكنت سأكون سعيدا لو عاد، لكن هذا ليس وضعنا الحالي".

ويغيب عن ليفربول ألكسندر إيزاك بعد إصابته بكسر في ساقه اليسرى.

ويستضيف ليفربول منافسه بيرنلي في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الخامسة مساء السبت على ملعب أنفيلد.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.

وسيواجه ليفربول منتصف الأسبوع فريق مارسيليا يوم الأربعاء.

ولم يوضح سلوت موقف صلاح من خوض مواجهة بطل فرنسا، أو تأجيل ظهور صلاح من جديد مع الفريق لمواجهة بورنموث خارج أرضه يوم 24 يناير الجاري.

وخاض ليفربول وقت غياب صلاح 6 مباريات، فاز في ثلاثة أمام توتنام 2-1، وولفرهامبتون بالنتيجة ذاتها، وبارنسلي في كأس إنجلترا 4-1.

فيما تعادل الريدز أمام ليدز وأرسنال سلبيا دون أهداف، وأمام فولام 2-2 بالدوري.

وعن تفاصيل محادثاته مع صلاح، رد "ما يحدث بيني وبين مو، سواء عبر الهاتف أو هنا، يبقى بيننا نحن الاثنين، ولا أعتقد أنه من الضروري أن أشارك جميع المحادثات الخاصة التي أجريها."

وأتم سلوت حديثه عن موقف مصابي ليفربول "لا نعاني من أي إصابات أخرى باستثناء الغائبين لفترة طويلة إيزاك وكونور برادلي وجيوفاني ليوني."

أرني سلوت محمد صلاح ليفربول
