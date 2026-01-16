مزينة بلمسات ذهبية.. كاف يكشف عن كرة خاصة لنهائي كأس الأمم الإفريقية

الجمعة، 16 يناير 2026 - 15:01

كتب : FilGoal

كرة نهائي كأس الأمم الإفريقية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن كرة خاصة للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية في تمام التاسعة مساء الأحد.

وتقام المباراة النهائية على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وفاز المنتخب المغربي على نظيره النيجيري بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

فيما تجاوز منتخب السنغال نظيره المصري بهدف نظيف سجله ساديو ماني.

وتوج المنتخب السنغالي بلقب وحيد عام 2021، فيما توج المنتخب المغربي بلقب 1976.

وأوضح كاف عبر موقعه الرسمي، أن الكرة مزينة بلمسات ذهبية تكريماً للفريقين المتأهلين للنهائي.

وتابع كاف "الكرة تم تصميمها باستخدام تقنية Orbita 6 وتمزج بسلاسة بين التراث والابتكار، مما يوفر معايير الأداء المطلوبة للمنافسة على مستوى النخبة مع الاحتفاء بالثقافة الأفريقية.

واستضافت المغرب كأس الأمم الإفريقية بداية من 21 ديسمبر الماضي، حتى موعد المباراة النهائية يوم 18 يناير الجاري.

